Žrtva silovanja još nije ispitana: 'Možda će u zatvoru biti mjesec dana, a možda i dulje'

Mladićima optuženima za grupno silovanje maloljetnice u Zadru određen je jednomjesečni istražni zatvor, a glasnogovornik Županijskog suda u Zadru suda Hrvoje Visković objasnio je zašto je odluka promijenjena.

– Svaka odluka suda podložna je kontroli u povodu žalbe, žalbeno vijeće utvrdilo je drukčije nego sudac istrage. Suci istrage godišnje imaju između 550 i 600 predmeta, gotovo uvijek podnesene su žalbe, oko 5 do 10 posto takvih odluka bude preinačeno, ukinuto. Sudac istrage u ovoj fazi kaznenog postupka odlučuje isključivo o istražnom zatvoru i mjerama poput pretrage doma, mobitela i sl., no on ne vodi istragu, to radi DORH – rekao je Visković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Sudac je odlučio da ne postoji osnovana sumnja od ponavljanja kaznenog djela, ali da postoji od utjecanja na svjedoke i tu opasnost je mislio sanirati mjerama opreza. U tom dijelu samo je preinačena odluka na način da je određen istražni zatvor umjesto mjera opreza – kazao je.

– Možda će u zatvoru biti mjesec dana, možda manje, a možda i dulje. To ja ne mogu reći, to ovisi o dinamici kojom će svjedoci biti ispitivani – kaže Visković.

Rekao je i kako žrtva još nije ispitana te je njezino ispitivanje tek zakazano.

– Svi su osim ovih maloljetnika u istražnom zatvoru, obzirom da je rješenje postalo pravomoćno, promijenjena je dosadašnja odluka, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecanja na oštećenicu, odnosno svjedoke. Njima je određena već bila mjera opreza. I moj branjenik i svi ostali držali su se u potpunosti određenih mjera. Što se tiče utjecanja nije im se to moglo dogoditi. Oni su bili praktički u domovima, nisu izlazili u javnost, komunicirali su samo s članovima svoje uže obitelji, a sigurno ne o predmetu – kazao je Ivan Perica, odvjetnik jednog od osumnjičenih.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Sud je donio odluku kakvu je donio, oni su postupili sukladno svojim ovlaštenjima. Bilo bi neprofesionalno s moje strane da dajem neko svoje mišljenje. Kako je krenuo medijski interes za ovaj predmet, vrijeme je pokazalo svoje. Sudske odluke se ukidaju, preinačavaju, potvrđuju, pitanje je samo statistike, koliko je to često. Svaki predmet je priča za sebe, kao i svaka sudska odluka – dodao je.

U obrani će iznijeti dokazne prijedloge, no još će odlučiti u kojem trenutku.

– Ja sam primio rješenje o provođenju istrage, prema tom rješenju, najvjerojatnije neću ulagati žalbu zato što je i obrani u interesu da se što prije završe ti preliminarni dijelovi postupka i da se krene u onaj konkretni dio – rekao je odvjetnik Perica.