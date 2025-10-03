Više od 40 mrtvih od trovanja ilegalnim alkoholom u Rusiji: Policija uhitila 14 osoba

Više od 40 ljudi preminulo je od trovanja ilegalnim alkoholom na sjeverozapadu Rusije, izvijestio je izvor iz tamošnjih policijskih struktura za RIA Novosti. "Do četvrtka navečer, 41 osoba u Lenjingradskoj oblasti umrla je od trovanja metanolom nakon što je popila ilegalni alkohol", rekao je. Prema izvoru agencije, informacije o preminulima ažuriraju se svakodnevno, jer se podaci dobivaju iz raznih okruga nakon forenzičkih pregleda, što traje neko vrijeme. Masovno trovanje krivotvorenim alkoholom u okruzima Slantsy i Volosovsky u Lenjingradskoj oblasti prijavljeno je 26. rujna.

Prva izvješća ukazuju na to da je 19 ljudi umrlo u roku od mjesec dana. Istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog uzrokovanja smrti iz nehaja. U ovom slučaju uhićeno je ukupno 14 osoba. Prema istražiteljima, jedan od osumnjičenika kupio je etilni alkohol, kao i alkoholne i proizvode koji sadrže alkohol, bez dozvole. Proizvode je skladištio u gradu Slantsy, a zatim ih je prevozio i prodavao drugom osumnjičeniku, koji je robu prodavao u blizini sela Gostisy.