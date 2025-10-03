Znanstvenici otkrili: I čimpanze vole alkohol, evo što to govorio ljudskoj sklonosti 'cuganju'

Zanimljivo novo istraživanje zoologa otkrilo je da čimpanze kroz fermentirano voće mogu unijeti količinu alkohola približnu dvjema standardnim pićima na dan. Studija koju su istraživači Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyju 17. rujna objavili u recenziranom časopisu Science Advances, temeljila se na promatranju dviju skupina čimpanzi: jedne u Obali Bjelokosti i druge u Ugandi. Znanstvenici su u staništima obje skupine nasumično skupljali plodove i testirali ih na prisutnost etanola, tj. alkohola. Pritom su utvrdili da životinje vjerojatno unose oko pola unce etanola dnevno, piše People.

Iako to za prosječnog čovjeka odgovara otprilike jednom piću, za čimpanzu, kad se uračuna njezina manja tjelesna masa, iznosi približno dva pića, navodi u priopćenju Berkeleyja koautor studije Aleksey Maro. Robert Dudley, profesor na Odsjeku za integrativnu biologiju i supotpisnik studije, dodaje da trenutačna procjena vjerojatno predstavlja konzervativan proračun. 'Ako čimpanze nasumično jedu zrelo voće, to će biti njihova prosječna stopa unosa, neovisno o eventualnoj sklonosti etanolu. No, ako preferiraju zrelije i šećerom bogatije plodove, onda je ovo konzervativna donja granica vjerojatne stope unosa etanola', pojasnio je u priopćenju Dudley.

To, međutim, ne znači da čimpanze okolo tumaraju pijane. Autori ističu da je riječ o niskoj, cjelodnevnoj izloženosti etanolu, usporedivoj s time kad ljudi jedu fermentiranu hranu poput kimchija. Zasad nije poznato privlači li čimpanze zrelije, fermentiranije voće zbog samog etanola ili zato što sadrži više šećera.

Dudley, autor knjige The Drunken Monkey: Why We Drink and Abuse Alcohol iz 2014., smatra da ljudi sklonost alkoholu mogu pratiti unatrag do svojih primatskih predaka. 'To samo pokazuje potrebu za dodatnim financiranjem istraživanja privlačnosti alkoholu i njegove zloporabe kod modernih ljudi. Vrlo je vjerojatno da taj nagon ima duboku evolucijsku podlogu', poručio je u priopćenju.