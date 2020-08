Višane autoškola košta i do 20 tisuća kuna: 'To nije projekt, to je muka Isusova'

Velika većina ljudi u svom životu izaći će na vozački ispit, položiti ga i ne misliti više o tome. Međutim, za stanovnike otoka Visa to je postala agonija. I to financijski poprilično skupa.

Naime, u slučaju da živite na otoku Visu vozačka dozvola za B kategoriju koštati će vas minimalno 12 tisuća kuna, a u nekim slučajevima i više od 20 tisuća kuna. Kako tamo ne postoji niti jedan semafor, a autoškole nema od 2012. godine svi koji žele dozvolu odlaze u Split.

' To nije projekt, to je muka Isusova'

S istim problemom muku muče Šoltani, čiji načelnik Nikola Cecić Karuzić navodi kako je Općina spreman pomoći pronaći rješenje

– Za razliku od Višana, imamo više dnevnih trajektnih i katamaranskih linija u smjeru Splita, bliži smo, pa je dolazak u autoškolu s našeg otoka ipak nešto lakši. No, i bez obzira na to, rado ćemo pomoći kako bi se smanjio evidentni povećani trošak i gubitak vremena koji čeka svakog polaznika – ističe načelnik za Slobodnu Dalmaciju.

Međutim, kako je Vis udaljeniji od Splita oni su u puno lošijoj situaciji. Kako bi dobili vozačku, trebaju se snalaziti što uključuje uzimanje godišnjeg, organiziranje na poslu, te odrađivanje brojnih odlazaka u Split. Mnogi zbog toga i odustanu.

– To nije projekt, to je muka Isusova. Evo, moj prijatelj ima stan u Splitu pa je uzeo godišnji odmor i odradio još davno prije, onako sve "u cugu". A ima onih koji nisu te sreće, pa po nekoliko mjeseci svakog radnog dana moraju s Visa putovati do Splita i natrag, sve skupa i više od pet sati. E, onda te uvati loše vrijeme, jugo, bura, pa ti se dijete razboli, pa ne možeš mijenjati smjenu na poslu. Izostaneš s teoretske nastave jer brod nije isplovio zbog nevrimena i onda sve ispočetka. Ima tu nekih koji su tako vozački polagali i po više od godinu dana. A ima i onih što ih je na kraju cjelokupan račun došao više od 20 tisuća kuna – tvrdi Marija iz Komiže.

Komižanka Sanja kaže kako joj je najveći problem bio nedostatak vremena pa je vozački u Splitu položiti tek kada je zatrudnjela. Uzevši da su njoj u pomoć uskakali instruktori koji su joj vožnje stavljali u blok satove, dočekivali je pred trajektom i vraćali zbog čega je imala barem 15 plovidbi manje.

Usprkos tome, polaganje odužilo na godinu i pol dana, a sve to je platila 15 tisuća kuna.

Zainteresirani smo za suradnju

– Spasilo me što imam stan u Splitu, a da nije toga bilo, mislim da bih "iskesala" i do 30 tisuća kuna, jer sam vožnju pala četiri puta. Nije da se bunimo protiv Splita, ni slučajno. Nije isto polagati u Splitu i na praznim ulicama Visa, u kojem nema ni semafora ni gužve ni prometnog ludila poput većih gradova. Logično je da vožnju i ispit odradimo u gradu. Ali zašto nam se ne pomogne, omogući da se vožnje na poligonu i satovi teorije odrade na Visu. Nemate pojma koliko bi nam to značilo i po pitanju smanjenja troška i po pitanju živaca – naglašava Komižanka.

S tom idejom se slažu mnogi, jer bi to smanjilo troškove i olakšalo život budućim vozačima.

Ivan Žižić, vlasnik splitske autoškole "Super start" gdje dolazi mnogo Višana, kaže kako je zakon iz 2008. precizirao nova pravila, ali i kako ona postoje kako bi se mijenjala i dorađivala.

– Mislim da prostora za rješenje ima, ali trebamo se organizirati. Financijski mi za pet učenika nije isplativo cijelu godinu organizirati školu na Visu, jer mi treba prostor, stručni voditelj, predavač, poligon... Ali neka solucija bi se ipak mogla pronaći uz pomoć lokalne vlasti. Čujte, koliko god mi njima izlazili u susret, opet u Split treba doći i do stotinjak puta. To je veliki trošak. Zainteresirani smo za suradnju i mislim da su u pravu kada kažu da bi se teorija, prva pomoć i poligon mogli održati na otoku – ističe Žižić.