Lijek ne postoji, a smrtnost ide i do 75 posto: Vlasti u Indiji digle uzbunu zbog opakog virusa, jedna osoba završila u komi

Dva slučaja Nipah virusa, rijetkog patogena kojeg prenose šišmiši, potvrđena su u bolnici u Indiji, što je izazvalo nacionalnu uzbunu te mjere lokalne karantene i nadzora. Slučajevi su potvrđeni kod medicinskih sestara koje rade u privatnoj bolnici Narayana Multispeciality Hospital u Barasatu u regiji zapadni Bengal. „Dvije medicinske sestre u privatnoj bolnici zaražene su Nipah virusom, a jedna od njih je u kritičnom stanju“, izjavio je Narayan Swaroop Nigam, glavni tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Zapadnog Bengala, za The Telegraph.

Sestre su bile na dužnosti zajedno između 28. i 30. prosinca. Između 31. prosinca i 2. siječnja razvile su simptome, među ostalim, visoku temperaturu i respiratorne tegobe te su 4. siječnja primljene u jedinicu intenzivne njege kada su im se simptomi pogoršali. Početne istrage sugeriraju da su obje sestre, od kojih je jedna u komi, zarazile viruso dok su liječile pacijenta s teškim respiratornim simptomima koji je kasnije preminuo prije nego što su testiranja mogla biti provedena, izvještavaju izvori iz bolnice.

„Najvjerojatniji izvor zaraze je pacijent koji je prethodno bio primljen u istu bolnicu. Ta osoba se smatra sumnjivim početnim slučajem, a istraga je u tijeku“, izjavio je visoki zdravstveni službenik uključen u nadzor Nipah virusa u Zapadnom Bengalu. Izbijanje bolesti natjeralo je zdravstvene vlasti na uvođenje mjera karantene, hitnog nadzora i praćenja kontakata u toj oblasti. Do sada je testirano 180 ljudi, a 20 osoba koje su bile u visokorizičnim kontaktima stavljeno je u karantenu.

„Svi su bez simptoma i negativni su. Ponovno ćemo ih testirati prije nego što im istekne 21-dnevna karantena“, izjavio je Nigam. Indijsko Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdalo je nacionalni alarm, pozivajući savezne države da ojačaju nadzor, otkrivanje i preventivne mjere kako bi smanjili rizik i spriječili daljnje širenje virusa.

Indija je posljednjih godina imala sporadične izbijanja Nipah virusa. Virus živi u šišmišima i može se prenijeti na ljude putem kontaminirane hrane ili kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih životinja. Također, može se prenijeti s šišmiša na svinje, što otvara drugi put za prijenos na ljude, gdje se širi s osobe na osobu putem kapljica i sline.

Nipah virus ima smrtnost do 75 posto i uzrokuje širok spektar simptoma, počevši od groznice, povraćanja i umora, prije nego što se razviju respiratorni problemi i oticanje mozga. Neurologija poput encefalitisa može se pojaviti mjesecima ili godinama nakon početne infekcije. U odgovoru na nove slučajeve, nekoliko indijskih saveznih država uputilo je svoje zdravstvene vlasti da ojačaju nadzor nad akutnim encefalitisnim sindromom (AES).

„Osobe koje su primljene s AES-om, osobito one s poviješću putovanja ili kontakta povezanim sa zapadnim Bengalom, trebaju biti pažljivo praćene i procijenjene zbog mogućnosti infekcije Nipah virusom“, navodi se u jednoj od smjernica koje je izdala vlasti u Tamil Naduu, južnoj Indiji.

„Vladine i privatne bolnice moraju biti upozorene na situaciju s Nipah virusom i obavezane brzo obavijestiti sve slučajeve AES-a“, dodaje se. Fokus na ispitivanje slučajeva AES-a pomoći će u sprječavanju nedovoljno prepoznatih Nipah infekcija, rekao je Ali Althaf, viši zdravstveni službenik na Medicinskom fakultetu u Thiruvananthapuramu u Kerali, koji je obavio opsežan rad na istraživanju Nipah virusa.

„Prošle godine je u Kerali zabilježeno više od 100 slučajeva AES-a, što je ključni indikator za bolesti poput Nipah virusa, a ako bismo sve njih podvrgnuli dijagnostičkom testiranju, vjerojatno bismo otkrili veći broj Nipah infekcija“, rekao je za The Telegraph. Pogrešno prepoznavanje Nipah infekcija kao AES ili drugih respiratornih bolesti može imati ozbiljne posljedice, osobito za zdravstvene radnike, dodao je.