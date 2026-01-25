Naši Portali
TIM MARSHALL: SVJETSKA ŽARIŠTA

Sukobe među državama određuje geografija, a ne ideologija ili velike ličnosti

Autor
Dino Brumec
25.01.2026.
u 09:47

Britanski novinar Tim Marshall u knjizi "Moć geografije: Deset zemljovida koji otkrivaju budućnost našega svijeta" predstavio je i opisao važnost geografije u deset slučajeva: u osam zemalja, u Sahelu te u svemiru

Kada su Izrael i Iran zaratili u lipnju 2025., mnogi su se pitali hoće li se Sjedinjene Države predvođene predsjednikom Donaldom Trumpom pridružiti izraelskom napadu, a on sam je namjerno jedno vrijeme skrivao svoje prave namjere. Na kraju je američka vojska zaista bombardirala iranska nuklearna postrojenja, što je šokiralo i užasnulo brojne Amerikance koji su se protivili tomu bojeći se da će se rat proširiti te da će Amerika na kraju pokrenuti kopnenu invaziju na tu veliku zemlju kako bi svrgnula njezin teokratski režim, koji je vječni ideološki rival Washingtona.

Ključne riječi
Marta Zorko Geopolitika Tim Marshall

