Kada su Izrael i Iran zaratili u lipnju 2025., mnogi su se pitali hoće li se Sjedinjene Države predvođene predsjednikom Donaldom Trumpom pridružiti izraelskom napadu, a on sam je namjerno jedno vrijeme skrivao svoje prave namjere. Na kraju je američka vojska zaista bombardirala iranska nuklearna postrojenja, što je šokiralo i užasnulo brojne Amerikance koji su se protivili tomu bojeći se da će se rat proširiti te da će Amerika na kraju pokrenuti kopnenu invaziju na tu veliku zemlju kako bi svrgnula njezin teokratski režim, koji je vječni ideološki rival Washingtona.