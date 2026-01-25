FOTO Zelenski slavi 48. rođendan: Evo koliko se promijenio ukrajinski predsjednik od kada je došao na vlast

Volodimir Zelenski, koji je danas napunio 48 godina, u politiku je ušao iz svijeta zabave.
Volodimir Zelenski, koji je danas napunio 48 godina, u politiku je ušao iz svijeta zabave.
Foto: /XINHUA
Iako je diplomirao pravo, nikada se nije bavio odvjetništvom, već je osnovao uspješnu produkcijsku kuću "Kvartal 95" i postao pobjednik ukrajinskog "Plesa sa zvijezdama".
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
Njegova karijera prije politike bila je obilježena golemom popularnošću diljem zemlje.
Foto: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE
Prijelaz u politiku obilježila je serija "Sluga naroda", gdje je glumio profesora koji postaje predsjednik. Život je imitirao umjetnost 2019. kada je s nevjerojatnih 73,2 posto glasova pobijedio na pravim izborima, obećavajući borbu protiv korupcije i novo lice na političkoj sceni.
Foto: Pyotr Sivkov/Newscom/PIXSELL
Pravi test vodstva stigao je 24. veljače 2022. s početkom ruske invazije.
Foto: Ukrainian President Press Office
Njegovim odbijanjem evakuacije iz Kijeva uz poruku "Treba mi streljivo, a ne prijevoz" postao je globalni simbol otpora. Maslinasto-zelena odjeća postala je njegova uniforma, a časopis Time proglasio ga je osobom godine.
Foto: Ukraine Presidency via Bestimage
Četiri godine kasnije, Zelenski i dalje vodi zemlju pod ratnim stanjem. Njegov fokus ostaje na diplomaciji, što potvrđuje i nedavni susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Davosu radi razgovora o mirovnim planovima.
Foto: Ukraine Presidency via Bestimage
Dok slavi rođendan, njegova je sudbina i dalje neodvojivo povezana sa sudbinom njegove nacije.
Foto: Ukraine Presidency via Bestimage
Foto: Ukraine Presidency via Bestimage
Foto: Mark Schiefelbein/REUTERS
Foto: NTB/REUTERS
Foto: Ukraine Presidency via Bestimage
Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP/NE
Foto: Ben Stansall/PRESS ASSOCIATION
Foto: Minchenko Hennadii/Ukrinform/ABA
Foto: ABACA/ABACA
Foto: FREDRIK SANDBERG/REUTERS
