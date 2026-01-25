Roditelji muškarca ubijenog u Minneapolisu poslali oštru poruku Trumpu: 'Prestanite širiti odvratne laži...'

Roditelji muškarca kojeg je u subotu ubio savezni agent u američkom gradu Minneapolisu optužili su Trumpovu administraciju za "odvratne laži" nakon što je još jedna smrt u imigracijskim racijama dovela do porasta napetosti u Minnesoti. Muškarac je identificiran kao američki državljanin Alex Pretti, 37-godišnji bijeli medicinski tehničar koji je radio u bolnici za branitelje. U izjavi koja je odjeknula u američkim medijima, njegovi roditelji rekli su da Pretti "bez sumnje nije držao pištolj kada su ga napali Trumpovi nasilnici iz ICE-a, krvnici i kukavice".

Ovaj incident je posljednji u nizu povezan s Američkom carinskom i imigracijskom službom (ICE), koja je na udaru kritika zbog velikih kršenja građanskih prava u nastojanju da provede vladine mjere suzbijanja imigranata. Do toga je došlo samo dva tjedna nakon što su 37-godišnju Renee Good dok je bila u automobilu u istom gradu ustrijelili savezni agenti, što je izazvalo demonstracije diljem zemlje nakon što su se pojavili videozapisi koji opovrgavaju tvrdnje vlasti da su agenti djelovali u samoobrani zbog smrtne opasnosti.

Videozapisi i ove najnovije pucnjave kruže društvenim mrežama. Jedan, koji je potvrdila dpa, prikazuje nekoliko maskiranih policajaca kako nasilno obaraju muškarca na tlo dok pokušava zaštititi ženu, u koga je zatim ispaljeno desetak hitaca. Tvrdnje roditelja u suprotnosti su s verzijom koju je ponudila američka ministrica domovinske sigurnosti (DHS) Kristi Noem, koja je rekla da je policajcima tijekom racije prišao muškarac "s poluautomatskim pištoljem kalibra 9 milimetara". Noem je rekla da je jedan od pripadnika ICE-a pucao iz oružja nakon što je osoba "burno reagirala".

"Bojeći se za svoj život i za živote svojih kolega dužnosnika oko sebe, agent je ispalio obrambene hice", rekla je prikazujući fotografiju oružja na ekranu pored sebe. Michael i Susan Pretti, roditelji žrtve, nazvali su ove izjave "mučnim lažima koje je administracija izrekla o našem sinu", i one su "vrijedne svake osude" i "odvratne".

FOTO Val prosvjeda nakon ubojstva muškarca u Minneapolisu

"Molimo vas da iznesete istinu o našem sinu", nastavili su. "On je bio dobar čovjek." Novi prosvjedi izbili su u Minneapolisu nakon likvidacije u subotu, dok su se deseci ljudi okupili sa svijećama ne znajući bi li osjećali nevjericu, ljutnju ili tugu na bdijenju ispred doma pokojnika. Ovaj će najnoviji incident vjerojatno dodatno pogoršati napetosti između Trumpove administracije i njezinih protivnika, a predsjednik je nakon pucnjave pokrenuo tiradu protiv vlasti u Minnesoti, koju predvode demokrati. "Gradonačelnik i guverner potiču pobunu svojom pompoznom, opasnom i arogantnom retorikom!" napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Guverner Minnesote Tim Walz pozvao je Trumpa na konferenciji za novinare da povuče savezne snage iz njegove savezne države. "Uklonite ove snage iz Minnesote, oni siju kaos i nasilje." Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey, također demokrat, objavio je na X-u: "Koliko još ljudi treba umrijeti ili ih treba ustrijeliti prije nego se ovome stane na kraj? Predsjedniče Trump, pozivam vas da američki narod i ovaj američki grad stavite na prvo mjesto i izbacite ICE."

Na nacionalnoj razini, demokrati u Senatu SAD-a zaprijetili su da će blokirati financiranje ministarstvu domovinske sigurnosti kako bi se okončale racije. Unatoč ledenoj hladnoći u gradu, nekoliko stotina prosvjednika okupilo se u subotu navečer kako bi zajedno osudili nasilje,

Prosvjedni skupovi i odavanje počasti Alexu Prettiju održali su se i u nekoliko gradova, od New Yorka do Los Angelesa, dok su demokrati izrazili svoje ogorčenje, prijeteći blokiranjem saveznog financiranja, čime raste rizik od još jedne blokade vlade krajem mjeseca. Demokratski guverner Minnesote, Tim Walz, bivši kandidat za potpredsjednika SAD-a kao izborni partner Kamale Harris, zatražio je da lokalne, a ne savezne vlasti preuzmu vodstvo u istrazi. "Našoj saveznoj vladi ne možemo vjerovati", izjavio je, kritizirajući ICE zbog sijanja "kaosa i nasilja".

Videozapis koji kruži društvenim mrežama, a čiju su autentičnost potvrdile vlasti, prikazuje nekoliko policajaca u prslucima s natpisom "Policija" kako se bore s osobom da je sruše na tlo, a zatim je više puta udaraju. Potom slijedi pucnjava, policajci se odmiču od muškarca koji leži na ulici, a onda u njega službenik ispaljuje još nekoliko hitaca.

Prema analizi snimke istraživačke novinske kuće Bellingcat, "u trenucima prije prvog ispaljenog metka", vidi se jedan od agenata kako odlazi s pištoljem sličnim onome kakve nosi DHS. Zatim su "dvojica policajaca jasno pucala iz svog oružja, a ukupno je ispaljeno najmanje deset hitaca", tvrdi Bellingcat, pojašnjavajući da je "većina" ispaljena dok je "muškarac već nepomično ležao na tlu".