Vinko Filipović o promjenama na državnoj maturi: 'Po prvi put ćemo imati jedinstveni ispit'

Politički intervju tjedna

Predsjednik Sindikata policije: U svakom poslu ima uhljeba, ali to ne stoji za policajce, vatrogasce, carinike...

Dubravko Jagić osvrnuo se na razlike u regresu za one koji su članovi Sindikata. "Uspjeli smo za sve zaposlenike izboriti regres, a za one koji su članovi regres veći za 50 eura. Naši su članovi do sada bili diskriminirani i oni su cijelo vrijeme plaćali članarinu, troškove kolektivnog pregovaranja i sve ostalo", pojašnjava