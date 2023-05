Nakon dvije godine otvorili su jedan vrtić, ali u sljedeće dvije najavljuju još 22

– Dvije su najljepše stvari koje se mogu dogoditi u mandatu gradonačelnika, jedna je otvaranje vrtića, a druga otvaranje škola – tim je riječima gradonačelnik Tomislav Tomašević danas otvorio svoj prvi vrtić u mandatu. Od prve lopate i kamena temeljca do otvaranja područnog objekta Dječjeg vrtića Sesvete u Kašini prošlo je godinu dana. Projekt je stajao 2,4 milijuna eura, a financiran je iz gradskog proračuna.

– Radi se od 932 kvadrata velikom polumontažnom objektu. Naime, temelji su armirano-betonski, a zgrada je montažni objekt na kat koji je uređen primjereno za 21. stoljeće i vjerujem da će djeci biti ugodno boraviti ovdje – kazao je dogradonačelnik Luka Korlaet, napomenuvši kako je vrtić izgrađen prema najvišem protupotresnom standardu. U njemu će od jeseni, odnosno nove pedagoške godine, biti pedesetak djece u četiri odgojne skupine, a zaposleno je i novih 12 djelatnika.

Koji su sljedeći na redu?

Na polovini mandata tako je saldo izgrađenih vrtića točno jedan, no gradska uprava s entuzijazmom u preostale dvije godine mandata najavljuje još 22 nova vrtića.

– Takav pothvat nikada u povijesti Zagreba, a i šire, nije izveden u jednom mandatu. Time još jednom pokazujemo da nam je ulaganje u odgoj i obrazovanje zaista jedan od najvećih prioriteta – rekao je Tomašević.

Šest mjera kojima to misle ostvariti u gradskoj upravi su saželi u program "Vrtić za sve". Plan je paralelno ulagati u gradnju vrtića, ali i zapošljavanje novih djelatnika. Što se tiče gradnje, trenutačno se radi na pet vrtića, i to na Žitnjaku, u Sesvetskom Kraljevcu, Sesvetskoj Selnici, Odranskome Obrežu i Ivanjoj Reki, od kojih će posljednja tri, obećavaju iz Grada, biti dovršena do početka sljedeće pedagoške godine. Uskoro će se pak gradilišta otvoriti na još šest mjesta. Prvi na redu su područni objekt Novi Retkovec i Dječji vrtić Sveta Klara, gdje je u tijeku javna nabava za izvođače radova. Korak prije te faze su projekti četiri vrtića, gdje je u tijeku ishođenje dozvola, nakon čega slijedi natječaj za izvođače. Riječ je o područnim objektima vrtića u Trnavi, Sesvetskoj Sopnici, Studentskom gradu i Cerju. Grad će se sve te projekte osigurati 50 milijuna eura, a dijelu sredstava nadaju se i iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

22.05.2023., Kasina - Otvorenje podrucnog objekta Djecjeg vrtica Sesvete u Kasini. Gradonacelnik Grada Zagreba Tomislav Tomasevic i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet prisustvovali su otvorenju i predstavili su paket mjera „Vrtici za sve“ koji obuhvaca sest mjera. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

– I dalje čekamo natječaj za sufinanciranje koji je najavljen za prvi kvartal ove godine, ali još nije rapisan, no čim se objavi, imamo spremnih desetak projekata s kojima ćemo konkurati za 25 posto sufinanciranja – istaknula je dogradonačelnica Danijela Dolenec, uz napomenu da će točan broj prijavljenih projekata ovisiti o uvjetima natječaja.

Pored ulaganja u gradnju objekata, na putu do univerzalne dostupnosti vrtića je i zapošljavanje novih 550 djelatnika. Od jeseni će tako u svakoj jasličkoj skupini biti zaposlen pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju. Ipak, mjesta ove godine neće biti za sve, poručuje Dolenec.

U srijedu počinju upisi

– Lani je ostalo neupisano 1300 djece, od 9500 pristiglih zahtjeva, a ove godine nam je nezahvalno još izlaziti s procjenama budući da pravo na upis po novome ima i 3000 djece roditelja odgojitelja i svi oni nažalost ove godine neće moći dobiti mjesto u vrtiću. Sljedeće godine situacija će biti nešto povoljnija, a za dvije godine očekujemo da ćemo osigurati univerzalnu dostupnost vrtića – kazala je Dolenec.

Ovogodišnji upisi počinu u srijedu, a trajat će do 5. lipnja. Najveću prednost pri upisu ove godine imaju djeca od četiri godine ili stariji, a novost je i da će se na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine naći prijedlog prema kojemu će se svako mjesto u privatnom ili vjerskom vrtiću sufinancirati s 20 eura po djetetu uz uvjet da ustanove ne povise cijenu.

GALERIJA: Pogledajte novi vrtić u Kašini

– Cijelo vrijeme je u tijeku i trajni javni poziv za zakup nekretnina koje udovoljavaju državnom pedagoškom standardu, a mogu se prenamijeniti u vrtiće u sredinama gdje je zbog preizgrađenosti manjak prostora i kapaciteta – dodala je Dolenec.

S druge strane, manjak djelatnika prema planu "Vrtići za sve" namjerava se riješiti stipendijama za školovanje odgajateljica i odgajatelja, a onima koji su zaposleni od srpnja će stizati šest posto veća plaća.