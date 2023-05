Cjelodnevna škola predstavljena u EU: 'NIkada se u Hrvatskoj nije toliko ulagalo u obrazovanje'

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs predstavio je u utorak svojim kolegama iz EU-a eksperimentalni program cjelodnevne škole koji će se od početak sljedeće školske godine provoditi u Hrvatskoj. Fuchs, koji je sudjelovao na sastanku ministara obrazovanja država članica EU-a, rekao da je su njegovi kolege sa zanimanjem saslušali njegovo izlaganje o eksperimentalnom programu te da je o tome bilateralno razgovarao i s estonskom ministricom Kristinom Kallas. Estonija je zemlja čije je obrazovni sustav jako cijenjen i koji daje vrlo dobre rezultate.

Fuchs je nakon sastanka u izjavi novinarima rekao da je iznenađen otporom na koji je naišao program cjelodnevne škole i to upravo od onih koji ga trebaju provoditi, od nastavnika. “Negdje u cijeloj toj priči su se izgubila djeca i ono zbog čega sve to skupa radimo”, rekao je Fuchs dodajući da se to ne radi zato da bi netko ostajao dulje u školi nego zato da djeca postižu bolje rezultate.

Hrvatski eksperimentalni program provodit će se četiri godine i onda bi negdje od 2027. ili 2028. sve škole trebale raditi u jednoj smjeni. Do tada će trebati sagraditi potrebne kapacitete za jednosmjenski rad škola, negdje će trebati graditi nove školske zgrade, a negdje dograđivati kako bi svi imale kuhinje, blagovaonice, sportske dvorane. Za to je predviđeno preko milijardu eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost, europskog fonda za oporavak od posljedica pandemije. “Nikada se u hrvatskoj povijesti nije toliko ulagalo u školske objekte”, rekao je Fuchs.

Ministar je komentirao rezultate Međunarodnog istraživanja čitalačke pismenosti (PIRLS) kod 4. razreda osnovne škole, prema kojem je Hrvatska druga u Europskoj uniji iza Irske. “To je jako veliko postignuće i izrazito smo zadovoljni”, rekao je Fuchs. Od zemalja članica EU koje su sudjelovale u istraživanju, njih 24 od 27, ispred Hrvatske se nalazi jedino Irska. Što se tiče zemalja u susjedstvu, Slovenija je na 30. mjestu, Srbija 33., a Albanija na 34. mjestu.

U ukupnom poretku, Hrvatska je na sedmom mjestu među 57 zemalja sudionica. Singapur je zemlja koja je postigla najveći uspjeh u čitanju u četvrtome razredu, a ispred Hrvatske su Irska, Hong Kong, Rusija, Sjeverna Irska i Engleska, rečeno je na predstavljanju rezultata utorak u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. PIRLS 2021 peti je ciklus istraživanje čitalačke pismenosti Međunarodnoga udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća IEA koje se od 2001. provodi u petogodišnjim ciklusima na uzorku učenika četvrtih i petih razreda osnovne škole. Sudjelovalo je oko 400.000 učenika, a upitnike je popunilo oko 380.000 roditelja, 20.000 učitelja i 13.000 ravnatelja škola.

