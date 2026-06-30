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NJEMAČKA U ŠOKU NAKON DEBAKLA NOGOMETAŠA

Utjecajni Bild udario po kancelaru Merzu: 'CAR JE GOL!' Evo kako se naslađuju u Kremlju

G7 Summit
Foto: Michael Kappeler/DPA
1/6
Autor
Antonio Mandir
30.06.2026.
u 13:37

"Gospodine kancelare, to jednostavno nije istina!!! Neću prihvatiti drugorazredni tretman. Nisam ponosna. Ljuta sam. Razočarana sam. Bijesna sam! Naša djeca poznaju Njemačku samo kao gubitnika!", ogorčena je glavna urednica Bilda Marion Horn

Ispadanje njemačke nogometne reprezentacija već u 16-ini finala Svjetskog prvenstva pokrenulo je lavinu u Njemačkoj. Kancelar Friedrich Merz izazvao je šok i nevjericu svojim komentarom "sramotnog poraza njemačke nogometne reprezentacije od Paragvaja (4-5 na penale)", piše njemački Bild.

Nakon trećeg uzastopnog debakla Njemačke na Svjetskom prvenstvu, obratio se kancelar zvijezdama DFB-a neobičnom objavom. Na svom službenom X računu, kancelar je pohvalio reprezentaciju: "Iako eliminacija boli: Kakva utakmica! Svojom predanošću i timskim duhom na ovom Svjetskom prvenstvu oduševili ste našu zemlju. Ponosni smo na vas."
"Merzova objava izazvala je nevjericu kod mnogih navijača. Na društvenim mrežama kružilo je pitanje: koju je utakmicu kancelar zapravo gledao? Jer je momčad izbornika Juliana Nagelsmanna protiv Paragvaja pružila uglavnom negledljivu predstavu. Spora. Dosadna. Letargična. Entuzijazam? Nikakav! Čak i u inozemstvu, zaprepaštenje je izazvalo što je ova predstava i dalje izazivala oduševljenje kod Merza...", piše Bild.

Njemačkim porazom i Merzovom objavom naslađuju se i u Kremlju. Kiril Dmitriev, bliski Putinov povjerenik koji je bio uključen u razgovore sa SAD-om o mirovnom planu za Ukrajinu i smatra se Putinovim čovjekom za najteže misije, ismijao je kancelara. Dmitriev je na X-u napisao: "Merz je dobar u ponovljenom poticanju neuspjeha."

Brutalan poraz na Svjetskom prvenstvu od Paragvaja, izbornik, stav i igra njemačkih igrača simptomatični su za stanje cijele zemlje, dodaje Bild. "U najboljem slučaju smo drugorazredni: Naše gospodarstvo doživljava neviđenu silaznu spiralu u svakom pogledu, sa svakodnevnim bankrotima i deindustrijalizacijom", piše u komentaru glavna urednica Bilda Marion Horn.
Osvrnula se Horn i na kancelarovu poruku nogometašima: "Svojom predanošću i timskim duhom na ovom Svjetskom prvenstvu oduševili ste našu zemlju. Ponosni smo na vas."

"Gospodine kancelare, to jednostavno nije istina!!! Neću prihvatiti drugorazredni tretman. Nisam ponosna. Ljuta sam. Razočarana sam. Bijesna sam! Naša djeca poznaju Njemačku samo kao gubitnika!", ogorčena je glavna urednica Bilda.

Friedrich Merz, poput njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna, koji sada nema ni dovoljno pristojnosti da podnese ostavku, očito živi u paralelnom svemiru, upozorava Bild. 

"Obojica nisu sposobni vidjeti svoje pogreške i preuzeti odgovornost... Ekipa se nije borila. Trenerov nastup bio je arogantan i umišljen. Nema vatre. Svi su tako samozadovoljni. Odraz našeg društva. Mislim da moramo zauzeti oštriji stav! CAR JE GOL! To je brutalna istina. Ako mi u BILD-u to ne kažemo, nitko drugi neće", piše glavna urednica Horn.

 Izbornik reprezentacije je jednako preopterećen i neuspješan kao i kancelar, piše Bild. " Jedan nas je htio učiniti svjetskim prvacima, drugi je vodio kampanju pod sloganom "Ljevica je gotova". Prvi se može odmah otpustiti. I to bi se trebalo dogoditi što je prije moguće", zaključuje Bild.

Ključne riječi
Svjetsko prvenstvo 2026 Njemačka nogometna reprezentacija Bild kancelar Merz Njemačka

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