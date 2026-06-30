Dječak (11) preminuo od bjesnoće nakon što mu je šišmiš sletio na lice dok je spavao

Jedanaestogodišnji dječak iz Kanade preminuo je od bjesnoće nakon rijetkog i tragičnog slučaja u kojem mu je šišmiš tijekom spavanja sletio na lice, a pritom nije ostavio nikakve vidljive tragove ugriza. Incident se dogodio u sjevernom Ontariju tijekom ljeta 2024. godine. Dječak je mirno spavao kada se probudio i shvatio da mu šišmiš stoji izravno na licu, prekrivajući mu nos i usta. U strahu je rukom otjerao životinju, a njegov otac ju je uhvatio i pustio van, piše Daily Mail.

Obitelj tada nije imala razloga posumnjati na ugriz ili ogrebotinu. Dječak nije imao krv, rane ni vidljive ozljede, pa nisu odmah potražili liječničku pomoć. Ta se odluka pokazala kobnom. Oko 19 dana kasnije počeo se osjećati loše. Simptomi su se brzo pogoršavali – pojavili su se trnci, utrnulost jedne strane lica i učestalo povraćanje. Liječnici su isprva tražili češće uzroke jer nije bilo podataka o ugrizu, no nakon naglog pogoršanja stanja potvrđeno je da je riječ o bjesnoći.

Dječak je završio na intenzivnoj njezi, ali kada se pojave simptomi bjesnoće, liječenje gotovo uvijek više ne može zaustaviti napredovanje bolesti. Nakon više od dva tjedna borbe, preminuo je okružen obitelji. Stručnjaci su slučaj odlučili objaviti kako bi upozorili javnost. Najveći problem, ističu, jest što ugrizi šišmiša često mogu biti toliko sitni da ne ostavljaju nikakav trag. - Bilo nam je važno iz ovog slučaja izvući pouke i povećati svijest o rizicima zaraze bjesnoćom - rekao je dr. Brian Hummel, pedijatar specijaliziran za zarazne bolesti.

Liječnici upozoravaju da izostanak rane ne znači da nije bilo izlaganja virusu. Svaki kontakt sa šišmišem, posebno na području lica, zahtijeva hitnu liječničku procjenu i moguću zaštitnu terapiju. Ovo je prvi slučaj bjesnoće kod osobe zaražene na području Ontarija od 1967. godine. Iako je virus među šišmišima rijedak, oni su jedan od glavnih izvora smrtonosnih infekcija kod ljudi.