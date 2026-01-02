Vidovnjak koji je predvidio Covid poslao je upozorenje: '2026. donosi opasan događaj i misterioznu bolest'

Vidovnjaci su kroz povijest poznati po svojim proročanstvima, a mnogi ljudi im se obraćaju da bi dobili uvid u budućnost. Njihova predviđanja često mogu biti zastrašujuća jer upozoravaju na moguće opasnosti, krizne situacije ili velike promjene. Takve vizije ponekad izazivaju strah, ali i potiču ljude na razmišljanje o svojim životnim odlukama i pripremu za neizvjesnu budućnost. Samoprozvani vidovnjak koji je prethodno tvrdio da je predvidio pandemiju Covid-19 sada je podijelio novi set jezivih vizija za 2026. godinu.

Nicolas Aujula, 39-godišnji hipnoterapeut iz Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je da njegova najnovija predviđanja ukazuju na turbulentnu godinu koja je pred nama, ispunjenu ekstremnim vremenskim uvjetima, političkim previranjima i uznemirujućim zdravstvenim problemima koji su na vidiku. Aujula tvrdi da je shvatio da ima psihičke sposobnosti sa 17 godina nakon što je doživio živopisne vizije onoga što smatra svojim prošlim životima. "Kao tinejdžer ušao sam u stanje dubokog transa i počeo sam vidjeti živopisne bljeskove: slike sebe kao egipatske kraljice, časne sestre na Himalaji, krojačice u Kini, vračare u Africi, čak i lava. U tom trenutku, imao sam neodoljiv osjećaj da sam već živio mnogo života i stekao bezbroj iskustava. To iskustvo dovelo je do duboke spoznaje da smrt nije kraj, da se nemamo čega bojati i da su naše duše vječne, vraćaju se u različitim oblicima da bi nastavile učiti i doživljavati život", rekao je 39-godišnjak u razgovoru za PA Real Life.

Nekoliko dana nakon tog iskustva, Aujula je napustio fakultet i počeo se baviti hipnoterapijom i regresijom u prošle živote. Od tada tvrdi da njegova predviđanja dolaze kroz snove, simbole i njegov "unutarnji glas", iako, priznao je, nisu uvijek jednostavna. Za 2026. godinu, stanovnik Londona predvidio je povećanu aktivnost vulkana i potrese diljem Turske, Grčke, Pacifika i Azije, uz stroža globalna ograničenja putovanja, piše Unilad.

"Mogao sam vidjeti ljude kako pokušavaju napredovati u redu, ali ih se vraćalo, bilo je tužno to gledati", rekao je o svojoj viziji, prije nego što je opisao drugu u kojoj su letjele električne iskrice i sve je potamnilo, što on tumači kao opasan olujni događaj koji bi mogao pogoditi električne mreže. Upozorio je i na misterioznu bolest sa simptomima sličnim aneurizmi, kao i na prosvjede koje predvode mladi i otkrića koja uključuju kontakt s izvanzemaljcima i NLO-ima.

Konačno, nijedna prognoza za 2026. godinu ne bi se mogla zaključiti bez spominjanja najpoznatijeg čovjeka na svijetu, a to je američki predsjednik Donald Trump. Aujula je vidio kako se 79-godišnjak spotaknuo pri izlasku iz aviona, što se, kako kaže, može shvatiti doslovno ili simbolično, aludirajući na njegov "pad".