VIDEO Strava u Italiji: Urušila se zgrada, sedmero nestalih

U talijanskoj Messini urušila se višestambeno-poslovna zgrada u južnoj četvrti Pistunina, duž državne ceste SS 114, pri čemu se prema posljednjim informacijama šest do sedam osoba vodi kao nestalo, a više je osoba ozlijeđeno. Među nestalima su, prema dostupnim informacijama Skya, i članovi iste obitelji.

Prema novim istragama i izjavama gradonačelnika Messine Federica Basilea, iako se u prvoj fazi sumnjalo na klasičnu eksploziju plinske boce tijekom radova održavanja u prizemlju, sve više se naglašava i hipoteza o ozbiljnom konstrukcijskom, odnosno strukturalnom popuštanju samog objekta. Na mjesto nesreće stigao je i državni odvjetnik radi pokretanja službene istrage.

❌️#Messina, crollo edificio a Pistunina: proseguono operazioni ricerca dispersi. Sul posto #vigilidelfuoco con squadre USAR, droni, cinofili, speleo-alpino-fluviali ed esperti nella conduzione di mezzi movimento terra [#30luglio 18:00] pic.twitter.com/KATXqst76L — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 30, 2026

Na mjesto događaja upućene su i brojne ekipe vatrogasaca, uključujući specijalizirane USAR timove, vodiče sa psima, operatere dronova te spasilačke jedinice. U potragu su uključeni i članovi obitelji koji su vatrogascima prijavili da ne mogu stupiti u kontakt sa svojim bližnjima. Među njima je i Sakira, podrijetlom sa Šri Lanke, koja više ne može stupiti u kontakt sa svojim bratom. "On je među nestalima, otišao je raditi u 15 sati i do sada ga više nismo vidjeli", rekla je u suzama.

Troje ozlijeđenih prevezeno je u Opću bolnicu u Messini. Jedna osoba u bolnicu je stigla s oznakom najvišeg stupnja hitnosti, koja je naknadno smanjena, dok su druge dvije bile označene nižim stupnjevima hitnosti. Prema zasad dostupnim informacijama, nitko od ozlijeđenih nije životno ugrožen.

Zgrada površine oko 2500 četvornih metara, izgrađena 1980-ih godina, sastojala se od prizemlja i katova na kojima su bili smješteni supermarket (zatvoren već mjesecima), trgovina te nekoliko stanova i terasa na vrhu. "Udaljila sam se nakon što sam kupila ono što mi je trebalo kada sam čula ogromnu tutnjavu i sve se srušilo. Oko mene je nastao kaos. Još uvijek sam u šoku", kazala je za talijanske medije 40-godišnjakinja koja se nalazila u trgovini u prizemlju malo prije nego što se zgrada srušila.