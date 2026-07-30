Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MOBITEL KORIŠTEN NAKON SMRTI

Detalji misteriozne smrti žene pronađene u kovčegu u Grčkoj: Netko je njezinim mobitelom slao poruke?

Buck full moon rises over the Poseidon Temple in Sounion, Greece
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
30.07.2026.
u 19:50
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Podršku obitelji preminule pruža i škotska policija.

Tijelo 38-godišnje Elisabeth-Jane Ross pronašao je 18. srpnja beskućnik u napuštenoj zgradi u atenskoj četvrti Kypseli. Vjeruje se da je Ross preminula između pet i sedam dana prije nego što je njezino tijelo pronađeno. Prema izvješćima grčkih medija, u zemlju je doputovala 29. lipnja iz Sjedinjenih Američkih Država preko Cipra. Nakon dolaska u Grčku najprije je boravila kod prijatelja u Keratsiniju, gradu u predgrađu Atene, a potom se u Kypseliju susrela s prijateljima iz SAD-a.

U međuvremenu je objavljeno kako grčka policija sumnja da je njezin mobitel korišten za slanje poruka i nakon njezine smrti, očito kako bi se zavarale osobe koje su je pokušavale pronaći. Istražitelji sada pokušavaju utvrditi gdje se njezin telefon nalazio tijekom dana nakon smrti. Pronalazak tijela potaknuo je opsežnu istragu u koju je uključeno više službi. U identifikaciji Elisabeth-Jane Ross sudjelovao je i Interpol, usporedivši njezine otiske prstiju s podacima iz američkih evidencija, gdje je ranije radila, piše Sky News.

Ross, koju su poznavali i pod imenom Lisa, navodno je bila s područja Edinburgha. Glasnogovornik grčke policije izjavio je: „Na tijelu ni u kovčegu nisu pronađeni drugi dokazi koji bi nam omogućili da identificiramo još neku osobu. Čekamo rezultate toksikoloških analiza kako bismo utvrdili uzrok smrti i doznali je li riječ o kaznenom djelu. Istraga je u tijeku.”

Iz britanskog Ministarstva vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja priopćili su: „Naše su misli s Elisabethinom obitelji u ovim teškim trenucima. Pružamo im konzularnu pomoć i u kontaktu smo s lokalnim vlastima.” Podršku obitelji preminule pruža i škotska policija. Njezin glasnogovornik dodao je: „Upoznati smo sa smrću škotske državljanke u Ateni te surađujemo s nadležnim tijelima u Grčkoj.”
Ključne riječi
policija smrtni slučaj Grčka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!