Detalji misteriozne smrti žene pronađene u kovčegu u Grčkoj: Netko je njezinim mobitelom slao poruke?

Tijelo 38-godišnje Elisabeth-Jane Ross pronašao je 18. srpnja beskućnik u napuštenoj zgradi u atenskoj četvrti Kypseli. Vjeruje se da je Ross preminula između pet i sedam dana prije nego što je njezino tijelo pronađeno. Prema izvješćima grčkih medija, u zemlju je doputovala 29. lipnja iz Sjedinjenih Američkih Država preko Cipra. Nakon dolaska u Grčku najprije je boravila kod prijatelja u Keratsiniju, gradu u predgrađu Atene, a potom se u Kypseliju susrela s prijateljima iz SAD-a.

U međuvremenu je objavljeno kako grčka policija sumnja da je njezin mobitel korišten za slanje poruka i nakon njezine smrti, očito kako bi se zavarale osobe koje su je pokušavale pronaći. Istražitelji sada pokušavaju utvrditi gdje se njezin telefon nalazio tijekom dana nakon smrti. Pronalazak tijela potaknuo je opsežnu istragu u koju je uključeno više službi. U identifikaciji Elisabeth-Jane Ross sudjelovao je i Interpol, usporedivši njezine otiske prstiju s podacima iz američkih evidencija, gdje je ranije radila, piše Sky News.

Ross, koju su poznavali i pod imenom Lisa, navodno je bila s područja Edinburgha. Glasnogovornik grčke policije izjavio je: „Na tijelu ni u kovčegu nisu pronađeni drugi dokazi koji bi nam omogućili da identificiramo još neku osobu. Čekamo rezultate toksikoloških analiza kako bismo utvrdili uzrok smrti i doznali je li riječ o kaznenom djelu. Istraga je u tijeku.”

Iz britanskog Ministarstva vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja priopćili su: „Naše su misli s Elisabethinom obitelji u ovim teškim trenucima. Pružamo im konzularnu pomoć i u kontaktu smo s lokalnim vlastima.” Podršku obitelji preminule pruža i škotska policija. Njezin glasnogovornik dodao je: „Upoznati smo sa smrću škotske državljanke u Ateni te surađujemo s nadležnim tijelima u Grčkoj.”