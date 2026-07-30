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NEVJEROJATAN PRONALAZAK U NJEMAČKOJ

Radnici gradili kuću pa nabasali na senzacionalno otkriće: Pazite gdje vodi ova malena rupa

Tajno skrovište
Foto: lda-lsa.de
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VL
Autor
Mateja Papić
30.07.2026.
u 18:55
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Neobično otkriće prekinulo je radove na privatnoj parceli u njemačkom Quedlinburgu. Radnici koji su pripremali zemljište za gradnju obiteljske kuće naišli su na zaboravljenu građevinu.

Iako je od završetka Drugog svjetskog rata prošlo više od 80 godina, njegovi tragovi i dalje se pronalaze diljem Europe. Jedan takav ostatak prošlosti otkriven je u Quedlinburgu, gradu u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt.

Radnici su tijekom pripreme privatne parcele za gradnju novog doma naišli na konstrukciju za koju se nije znalo da se nalazi ispod površine. Stručnjaci Državnog ureda za zaštitu spomenika i arheologiju Saske-Anhalt (LDA) potom su proveli istraživanje i utvrdili da je riječ o civilnom njemačkom protuzračnom skloništu tipa Luftschutz Deckungsgraben, odnosno natkrivenom protuzračnom rovu, navodi se u priopćenju koje potpisuje LDA.

Sklonište se nalazi oko 600 metara zapadno od povijesne stare gradske jezgre. Konstrukcija je visoka oko dva metra i zauzima površinu od približno 20 puta 14 metara. Zidovi su debeli oko 45 centimetara, a svod oko 20 centimetara. Objekt je imao pet ventilacijskih otvora dimenzija 25 puta 25 centimetara te dva kompleta dvostrukih vrata. Arheolozi su u njemu pronašli i dijelove nekadašnje električne instalacije.

Svrha takvih skloništa bila je zaštititi ljude od krhotina, ruševina i udarnog vala tijekom bombardiranja. No stručnjaci upozoravaju da ovo sklonište ne bi pružilo zaštitu u slučaju izravnog pogotka bombe. Istraživanje je bilo otežano jer je dio objekta još uvijek zatrpan, zbog čega nije bilo moguće u potpunosti dokumentirati unutrašnjost.

Tajno skrovište
Foto: lda-lsa.de

Razlog zbog kojeg je sklonište desetljećima ostalo zaboravljeno povezan je s razdobljem Njemačke Demokratske Republike. Tada je objekt zatrpan, a na njegovu je mjestu uređen dječji park. Lokacija se s vremenom dodatno mijenjala, a parcela je naposljetku prešla u privatne ruke. Novi vlasnici planirali su ondje izgraditi obiteljsku kuću, no otkriće skloništa otvorilo je pitanje njegove budućnosti.

O pronalasku se raspravlja i na društvenim mrežama, gdje se pojavljuju pitanja o tome kako je moguće da objekt nije bio evidentiran prije izdavanja građevinske dozvole. Dio komentatora smatra da bi ga trebalo zaštititi, dok se pojavila i ideja da se sklonište uklopi u podrum buduće kuće.

Grad Quedlinburg zasad poručuje da vlasnici parcele imaju pravo nastaviti s gradnjom kuće. Ako nakon razgovora s konzervatorima odluče ukloniti sklonište, troškove njegova uklanjanja morat će snositi sami. Gradske vlasti i konzervatorske službe trenutačno razgovaraju s obitelji koja gradi kuću. Jedna od mogućnosti je ponovno zatrpavanje skloništa, no tek treba procijeniti može li se to izvesti s obzirom na planiranu gradnju.

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Tajno skrovište
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Ključne riječi
Drugi svjetski rat gradilište Njemačka bunker

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