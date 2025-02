VIDEO Za dlaku izbjegnuta katastrofa: Zrakoplovi se skoro sudarili, snimljen zastrašujući trenutak

Zrakoplov Southwest Airlinesa i privatni mlažnjak za dlaku su izbjegli sudar u međunarodnoj zračnoj luci Chicago Midway u utorak ujutro. Southwest let 2504 iz Omahe slijetao je u zračnu luku, no zatim se ponovno vinuo u zrak kako bi izbjegao sudar s mlažnjakom koji je vozio preko piste. Zrakoplov Southwesta bio je samo nekoliko centimetara od tla kada su piloti ponovno uzletjeli.

Audio snimka kontrole zračnog prometa pokazuje da je privatnom zrakoplovu dopušteno prijeći jednu pistu, no morao se zadržati na drugoj. Pilot privatnog mlažnjaka netočno je ponovio upute tornju, a toranj ga je ispravio. Pilot je tada ispravno ponovio upute. Otprilike 30 sekundi kasnije, pilot Southwesta govori da "idu okolo". Southwest Airlines potvrdio je incident i za CBS News rekao da je posada Boeinga 737 Max8 izvela "preventivni obilazak kako bi izbjegla mogući sukob s drugim zrakoplovom koji je ušao na pistu".

Prema preliminarnim podacima sa stranice FlightRadar24, poslovni mlažnjak bio je na putu za Knoxville, Tennessee. "Svjesni smo današnjeg događaja u Chicagu. Flexjet se pridržava najviših sigurnosnih standarda i provodimo temeljitu istragu", rekao je glasnogovornik Flexjeta za CBS News. "Bit će poduzete sve mjere za ispravljanje i osiguranje najviših sigurnosnih standarda." Savezna uprava za zrakoplovstvo rekla je da je poslovni mlažnjak "neovlašteno ušao na pistu".

