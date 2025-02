Alarm u zračnoj luci u Beču: Afganistanac bez putovnice i karte u WC-u zrakoplova. Evo kako je do tamo došao

Gotovo za nepovjerovati! Kako u ponedjeljak predvečer izvještava dnevni list “Kronen Zeitung” i ostali austrijski mediji, jedan Afganistanac bez putovnice i karte za let uspio je na prevaru proći sve kontrole u zračnoj luci Schwechat u Beču , i ukrcati se neopaženo u zrakoplov, čije je odredište bila Kina. “Tek, kada je zrakoplov već bio u zraku muškarca je otkrila posada zrakoplova”, ističe list, kojem je ovaj opasan incident potvrđen od nadležnih u bečkoj zračnoj luci.

Ne samo u zračnoj luci u Beču, nego i u austrijskim sigurnosnim krugovima, alarma zvona sa svih strana, zovu na uzbunu. Uz upit, kako se je to uopće moglo dogoditi? I gdje su bile sigurnosne službe ? Posebice, nakon nedavnog terorističkog napada u Villachu, u kojem je 23-godišnji Sirijac nožem ubio 14-godišnjaka i ranio pet osoba, od kojih neke teško. I poziva teroristička organizacija Islamska država ( IS) prije nekoliko dana na društvenim mrežama na daljnja krvoprolića u Beču i Salzburgu, kojim je jasno dato Austriji do znanja, da je na meti IS-fanatika.

“Krone Zeitung” piše kako je u potrazi za opasnim “sigurnosnim rupama”, prema službenim informacijama ustanovljeno, da je domišljati putnik uredno prošao sigurnosnu provjeru. To znači, da kod njega nisu pronađeni zabranjeni predmeti, tako da nije predstavljao neposrednu opasnost za suputnike u zrakoplovu. Tako barem tvrde sigurnjaci iz bečke zračne luke, kako bi umirili prestravljene potencijalne putnike. Međutim, kako je potom utvrđeno, to je bila jedna, jedincata provjera, koju je prošao Afganistanac, čiji identitet nije objavljen. Nakon toga, pri kontroli putovnica, navodno se je prošuljao uz skupinu putnika, iskoristivši ih kao paravan za svoje skrivanje.

Sljedeća prepreka je bila ukrcaj u zrakoplov, gdje se obično prethodno skeniraju karte. I tu je prepreku vješto savladao, izvevši, kako piše austrijski list, “Houdinijev podvig”. “Slijepog putnika” posada zrakoplova kineskog Hainan Airlinea HU790 na letu iz Beča za Shenzhen u Kini otkrila je tek nakon polijetanja, kada je zrakoplov već bio u zraku. I to u WC-u, koji je izabrao za skrovište. Koliko je dugo bio zabarikadiran u WC-u još se točno ne zna. Ono što se znade je da je Afganistanac nakon što je otkriven u svom improviziranom skloništu, priveden i nakon slijetanja predan kineskim vlastima.

U Austrijskom Ministarstvu vanjskih poslova šute, da li su bile angažirane i specijalne policijske postrojbe Cobre, pod nazivom “Sky Marshals”. To je, barem zasad tajna, napominje list. Međutim to nije sve. Nisu ni Kinezi “vesla sisali”, pa nije iznenađenje da nisu htjeli zadržati Afganistanca nego su ga odmah vratili u Beč, gdje su ga dočekali i detaljno ispitali djelatnici Zapovjedništva gradske policije u Schwechatu, koji spada pod austrijsku pokrajinu Donju Austriju. Prema navodima lista “slijepi putnik” s leta iz Beča u Kinu je prijavljen Državnom odvjetništvu u donjoaustrijskom gradu Korneuburgu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare. Sada je pod istragom i prema Upravnom kaznenom zakonu i odgovarat će i zbog kršenja Zakona o graničnom nadzoru. Afganistanac je, prema saznanjima “Kronen Zeitunga” navodno pušten na slobodu.

Bilo kako bilo, ustanovljene opasne “sigurnosne rupe”, dramatično je upozorenje za bečku zračnu luku, koja je odmah detaljno rekonstruirala nemili događaj prolaska Afganistanca, bez karte za let i putovnice, do zrakoplova. I odmah požurila da ih , što je moguće brže otkloni. Pokrajinska policija Donje Austrije, također je potvrdila navedeni incident listu “Krone”. Uz poruku, da je “Zapovjedništvo gradske policije u Schwechatu evaluiralo incident zajedno s odgovornima zračne luke Beč - Schwechat, kako bi se optimirali sigurnosni standardi”. Što drugo reći nego daj Bože!

>>> FOTO 'Rakete', djelo slavnog Gotovca, 'blizanci': Ovo su najpoznatiji neboderi u Hrvatskoj, možete li ih prepoznati