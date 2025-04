VIDEO Voditeljica nakon snažnog potresa u panici zavapila: 'Zovite moju majku'

Tursku je danas pogodilo niz potresa, a najjači je bio magnitude 6.2. Snažan potres pogodio je Istanbul i okolne regije, a bilježi se kako je ovo jedan od najjačih koji su zadesili ovaj grad s 16 milijuna stanovnika u posljednjih nekoliko godina. Potres, čiji je epicentar zabilježen u Mramornom moru blizu obalnog područja Silivri, izazvao je podrhtavanje zgrada, paniku među građanima i masovno bježanje na ulice.

Prema izvješćima njemačkog istraživačkog centra za geoznanosti (GFZ), potres magnitude 6,02 dogodio se na dubini od 10 km, oko 80 km zapadno od Istanbula. Početni potres, koji je trajao oko 30 sekundi, osjetio se u 12:13 po lokalnom vremenu, a pratili su ga naknadni potresi, uključujući jedan magnitude 5,3. Turska agencija za upravljanje katastrofama (AFAD) izvijestila je o dodatnim podrhtavanjima u četvrti Buyukcekmece, uključujući potrese magnitude 3,9 i 4,4.

#BREAKING 🇹🇷A strong earthquake with a magnitude of 6.2 struck Istanbul, according to Turkey’s Disaster and Emergency Management Presidency. The German Research Centre for Geosciences recorded it at 6.02 magnitude with a depth of 10 km.



