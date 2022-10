VIDEO Veliki dim i pucnjava u teheranskom zloglasnom zatvoru

Na internetu su se pojavile videosnimke iz Irana u subotu na kojima se vidi dim koji se uzdiže iz zatvora Evin u Teheranu u kojem se nalaze politički zatvorenici, dok su odjekivali pucnjevi i čuo se alarm.

Jedan iranski sigurnosni dužnosnik rekao je da su nemiri koji su doveli do požara u zatvoru Evin završeni i da vatrogasci gase požar, izvijestila je službena novinska agencija IRNA.

Neimenovani dužnosnik rekao je da su se nemiri dogodili u dijelu zatvora u kojemu su "nasilnici", prenijela je IRNA, očito sugerirajući da politički zatvorenici - od kojih se mnogi tamo nalaze - nisu umiješani.

"Mogli su se čuti pucnjevi iz zatvora Evin i mogao se vidjeti dim", rečeno je na aktivističkoj internetskoj stranici 1400tasvir, na kojoj su također podijeljene snimke koje pokazuju specijalne postrojbe na motociklima kako voze prema zatvoru.

A friend sent this video from Tehran. Evin Prison is on fire. The Charman Highway is shot down. “Please help.” Overwhelming anxiety about thousands of prisoners who are inside. Many of them prisoners of conscious. #MahsaAmini #IranProtests2022 #مهسا_امینی #Evin #Iran pic.twitter.com/1aXY5nq0rm