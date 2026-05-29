VIDEO Milijarde dolara otišle u dim: Eksplodirala raketa Jeffa Bezosa, šire se snimke

Raketa New Glenn, koju razvija svemirska tvrtka Blue Origin u vlasništvu Jeffa Bezosa, eksplodirala je tijekom testiranja na lansirnoj rampi u svemirskoj bazi Cape Canaveral na Floridi. Eksplozija i golema vatrena kugla mogli su se vidjeti u prijenosu uživo tijekom takozvanog 'hotfire' testa, pri kojem se raketni motori pale dok je raketa još uvijek pričvršćena za tlo. "Došlo je do anomalije tijekom današnjeg hotfire testa", objavio je Blue Origin na društvenoj mreži X. "Svi članovi osoblja su na sigurnom. Objavit ćemo nove informacije čim doznamo više."

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Osnivač tvrtke, milijarder Jeff Bezos, napisao je na X-u kako je "još prerano govoriti o uzroku nesreće, ali već radimo na tome da ga utvrdimo". "Vrlo težak dan", dodao je Bezos. "No obnovit ćemo sve što treba obnoviti i ponovno ćemo letjeti. Vrijedi truda." Blue Origin se pripremao za četvrto lansiranje rakete New Glenn, pa eksplozija predstavlja ozbiljan udarac tim planovima. Tvrtka sustav New Glenn razvija kako bi konkurirala SpaceX-u Elona Muska, koji trenutačno dominira tržištem komercijalnih svemirskih lansiranja.

Musk je na snimku neuspjelog testa na X-u reagirao riječima: "Doista nesretan događaj. Rakete su zahtjevna stvar." New Glenn je prvi put dosegnuo svemir u siječnju 2025. godine. Tijekom druge misije, desetak mjeseci kasnije, u svemir je ponio dva NASA-ina orbitera namijenjena istraživanju Marsa. Pri trećem lansiranju, u travnju ove godine, raketa je uspješno poletjela, ali je kasnije satelit postavila u pogrešnu orbitu, zbog čega je američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokrenula istragu.

Čelnik NASA-e Jared Isaacman izjavio je na X-u da je agencija "upoznata s anomalijom". "Svemirski letovi ne opraštaju pogreške, a razvoj novih teških lansirnih sustava iznimno je zahtjevan. S našim partnerima surađivat ćemo na temeljitoj istrazi ovog incidenta, procijeniti njegove kratkoročne posljedice za planirane misije i vratiti se lansiranju raketa", poručio je Isaacman. Dodao je kako će NASA objaviti informacije o mogućem utjecaju nesreće na programe Artemis i Moon Base čim budu dostupne.