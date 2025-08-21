VIDEO Uznemirujući prizori: Iz slavine izašao odvratan crv nalik konjskoj dlaci. Evo što kažu stručnjaci

Uznemirujući video iz Banje Luke brzo se proširio mrežama, prikazujući dugačkog crva kako se izvija u vodi iz slavine. Prizor je izazvao lavinu komentara i strah zbog kvalitete vode, a mnogi su se zapitali: "Kakvu mi to vodu pijemo?". Iz banjalučkog Vodovoda brzo su reagirali poručivši da nema razloga za paniku, pišu Nezavisne novine. Objasnili su kako je riječ o organizmu Gordius, u narodu poznatom kao "konjska dlaka", koji ne dolazi iz gradskog cjevovoda, već nastaje na vanjskim instalacijama poput vrtnih slavina ili crijeva.

Odrasli Gordiusi, dugi i do metar, žive u barama i potocima, dok kao ličinke parazitiraju u insektima. Kada crv napusti domaćina, traži vodu za razmnožavanje. Ako se zaraženi insekt nađe blizu vanjske slavine ili uđe u kuću, crv može završiti u vodi, kako pišu Nezavisne novine.

Ključna informacija jest da Gordius nije opasan za ljude ni domaće životinje. Ne parazitira na sisavcima i ne prenosi bolesti. Ako se slučajno proguta, prolazi kroz probavni sustav bez posljedica jer ne može preživjeti u ljudskom tijelu. Iako je prizor neugodan, nema zdravstvenog rizika.