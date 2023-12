VIDEO Upaljen narančasti alarm u jednoj regiji. Očekuje se vjetar brzine i do 100 km/h

Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice magla, najviša dnevna temperatura zraka između 5 i 9, a na obali i otocima od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za nedjelju. Vjetar slab, na Jadranu bura u slabljenju, ujutro još ponegdje olujni udari.

Ove nedjelje većina Hrvatske je u ''zelenom'', dok je narančasti alarm upaljen zbog vjetra čija bi brzina na udare mogla doseći i do 100 km/h. Osim toga, jutros se Zagreb probudio u gustoj magli, no na području Hrvatske u posljednja 24 sata nisu zabilježene padaline. Snijeg je zabilježen tek na Zavižanu, i to dva centimetra visine.

Što se tiče prognoze za ponedjeljak, očekuje se pretežno sunčano, prijepodne mjestimice magla, zbog koje je na području središnje Hrvatske upaljen žuti meteoalam. Mirno, na Jadranu ujutro ponegdje burin, popodne slab vjetar s mora. Jutarnja temperatura od -3 do 1, na Jadranu od 5 do 9, najviša dnevna od 7 do 11, na obali i otocima od 12 do 16 °C.

Prometna prognoza

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK).

Usporeno se vozi u zonama radova na Jadranskoj aveniji u Zagrebu zbog radova na vijaduktu Sava-Odra. Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Štikovica kod Dubrovnika vozi se jednim trakom, uz regulaciju prometa semaforima. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru u prekidu su pomorske linije:

Za Splitsko okružje: Katamaranska linija Ubli-Vela Luka-Hvar-Split; Katamaranska linija Vis-Split; Katamaranska linIja Jelsa-Bol_Split.

Riječko okružje: Katamaranska linija Mali Lošinj-Susak-Unije-Cres-Rijeka; Katamaranska linija Rijeka-Cres-Unije-Susak-Mali Lošinj - linija će biti uspostavljena u 16 sati s polaskom iz Rijeke. Na graničnim prijelazima sa Srbijom Bajakovo (Batrovci) i Tovarnik (Šid) čekanja su za teretna vozila oko 3 sata na izlazu.

