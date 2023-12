U nedjelju opasno vrijeme za dio Hrvatske. Do srijede porast temperature, a onda nova promjena vremena

Pretežno sunčano i toplo vrijeme prevladavat će u nedjelju na Jadranu dok će u unutrašnjosti Hrvatske mjestimice biti maglovito. U središnjim predjelima postoji mogućnost zadržavanja magle. Osim magle, u središnjoj Hrvatskoj očekuju se mraz i niski oblaci.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava da će na kopnu vjetar biti većinom slab, dok se na Jadranu može očekivati umjerena i jaka bura koja će do sredine dana oslabjeti, a prema otvorenom moru potom će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Na kopnu temperature će se kretati od -4 do 1, a na moru od 4 do 9. Zbog bure DHMZ izdao je narančasto upozorenje za cijelu obalu.

Međutim, u srijedu na Jadranu dolazi do promjene vremena, očekuje se jačanje juga te u većini krajeva popodnevna kiša, a u četvrtak moguć je i snijeg. "Idućih dana u unutrašnjosti stabilno - prevladavat će sunčano, u ponedjeljak i utorak mjestimice s maglom koja se može i dulje zadržati. Jutra će biti hladna, ponegdje sa slabim mrazom, a dnevna temperatura malo viša od prosjeka za ovo doba godine. Na Jadranu većinom sunčano te iznadprosječno toplo. Na sjevernom dijelu u utorak je mjestimice moguća magla, a u srijedu će ponegdje pasti i malo kiše. U ponedjeljak će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a u srijedu umjereno i jako jugo.", prognozirao je za HRT, mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Prizor u Zagrebu koji izaziva zgražanje: Odbačen medicinski otpad danima stoji u Gundulićevoj ulici