TAJNA OPERACIJA

VIDEO Ukrajinci raznijeli ključni ruski naftovod: Oštećene linije za transport benzin, dizelsko i avionsko gorivo

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
01.11.2025.
u 11:11

Prema ukrajinskim izvorima, naftovod u dužini od 400 kilometara povezuje rafinerije u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi

Prema informacijama koje su prenijeli ukrajinski mediji, glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine (HUR) izvela je 31. listopada specijalnu operaciju na teritoriju Rusije, tijekom koje je onesposobljen naftovod "Koltsevoj" u Ramenskom okrugu Moskovske oblasti.

HUR tvrdi da su u eksploziji oštećene tri linije naftovoda koje su transportirale benzin, dizelsko i avionsko gorivo, čime je postrojenje trenutno izvan funkcije.

Prema ukrajinskim izvorima, naftovod u dužini od 400 kilometara povezuje rafinerije u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi. Kapacitet sustava bio je do tri milijuna tona avionskog goriva, 2,8 milijuna tona dizela i 1,6 milijuna tona benzina godišnje. Ruske vlasti još uvijek nisu komentirale ove navode, a neovisne potvrde o eksplozijama u ovom trenutku također nisu dostupne.

Ključne riječi
Rusija Ukrajina

Komentara 9

Pogledaj Sve
BA
bamboo
11:36 01.11.2025.

samp naprijed, sve dublje i dublje penetrirajte rusiju!

NA
NANO
11:34 01.11.2025.

Putin to sve može rješiti za 24 sata, podpisati kapitulaciju, vojno napustiti Ukrajinu, platiti ratnu odštetu, pojaviti se na sudu za ratni zločin i evo mira u Ukraini, ali i u Rusiji. Znaći glavni faktor svih problema u ovom ratu je Putin.

SA
sport aš
11:29 01.11.2025.

Odlično, samo naprijed, spalite logistiku ruskih okupatora!!!

Veliki broj građana u Novom Sadu, dočekuje studente
