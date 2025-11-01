VIDEO Ukrajinci raznijeli ključni ruski naftovod: Oštećene linije za transport benzin, dizelsko i avionsko gorivo

Prema informacijama koje su prenijeli ukrajinski mediji, glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine (HUR) izvela je 31. listopada specijalnu operaciju na teritoriju Rusije, tijekom koje je onesposobljen naftovod "Koltsevoj" u Ramenskom okrugu Moskovske oblasti.

HUR tvrdi da su u eksploziji oštećene tri linije naftovoda koje su transportirale benzin, dizelsko i avionsko gorivo, čime je postrojenje trenutno izvan funkcije.

Prema ukrajinskim izvorima, naftovod u dužini od 400 kilometara povezuje rafinerije u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi. Kapacitet sustava bio je do tri milijuna tona avionskog goriva, 2,8 milijuna tona dizela i 1,6 milijuna tona benzina godišnje. Ruske vlasti još uvijek nisu komentirale ove navode, a neovisne potvrde o eksplozijama u ovom trenutku također nisu dostupne.