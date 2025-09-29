Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PREINAČEN ZA LANSIRANJE RAKETA

VIDEO Ukrajinci objavili snimku: Pogledajte kako su dronom srušili ruski vojni helikopter

Screenshot X
VL
Autor
Vecernji.hr
29.09.2025.
u 12:08

Na snimci objavljenoj na mrežama vidi se trenutak kada dron pogađa helikopter, nakon čega izbija požar i letjelica pada na polje

Zapovjednik Snaga besposadnih sustava Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi, poznat pod nadimkom „Mađar“, objavio je na Telegramu da su ukrajinski vojnici FPV dronom uspjeli srušiti ruski helikopter. Kako je pojasnio, akciju su izveli pripadnici 1. bojne besposadnih sustava 59. zračno-desantne brigade „Jakov Handžuk“.

Isprva je Brovdi tvrdio da je riječ o jurišnom helikopteru Mi-28 „Havoc“, no ukrajinski aktivist i voditelj zaklade za nabavu dronova Serhij Sternenko naglasio je da se zapravo radilo o transportnom Mi-8 „Hip“, naknadno preinačenom za lansiranje raketa. Na snimci objavljenoj na mrežama vidi se trenutak kada dron pogađa helikopter, nakon čega izbija požar i letjelica pada na polje. Cijeli događaj nadgledao je ruski borbeni helikopter Ka-52 „Hokum A“ koji je kružio iznad olupine.

Mi-8 je jedan od najrasprostranjenijih helikoptera proizvedenih u istočnom bloku i koristi se još od šezdesetih godina prošlog stoljeća u vojne i civilne svrhe diljem svijeta.

Podsjetimo, Hrvatska je prošle godine u sklopu vojne pomoći Ukrajini predala ukupno 14 helikoptera tog tipa – dvanaest u inačici Mi-8 MTV-1 i dva Mi-8 T. Letjelice su povučene iz sastava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te su u nekoliko faza tijekom svibnja i lipnja 2023. prebačene u Ukrajinu. Po dolasku su dobile nova obilježja i raspoređene u postrojbe gdje su uključene u borbene i logističke zadaće ukrajinske vojske.

Ključne riječi
Mi-8 Rusija rat u Ukrajini helikopter

Komentara 5

Pogledaj Sve
SE
Sentarfor
12:47 29.09.2025.

Bravo, samo udrite po rašistima!

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
12:38 29.09.2025.

Rokaj bandu rusko komunističku imperijalnu

DV
dobra volja
12:49 29.09.2025.

obožavam snimke goruće vojne opreme ruskih agresora

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još