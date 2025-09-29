VIDEO Ukrajinci objavili snimku: Pogledajte kako su dronom srušili ruski vojni helikopter

Zapovjednik Snaga besposadnih sustava Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi, poznat pod nadimkom „Mađar“, objavio je na Telegramu da su ukrajinski vojnici FPV dronom uspjeli srušiti ruski helikopter. Kako je pojasnio, akciju su izveli pripadnici 1. bojne besposadnih sustava 59. zračno-desantne brigade „Jakov Handžuk“.

Isprva je Brovdi tvrdio da je riječ o jurišnom helikopteru Mi-28 „Havoc“, no ukrajinski aktivist i voditelj zaklade za nabavu dronova Serhij Sternenko naglasio je da se zapravo radilo o transportnom Mi-8 „Hip“, naknadno preinačenom za lansiranje raketa. Na snimci objavljenoj na mrežama vidi se trenutak kada dron pogađa helikopter, nakon čega izbija požar i letjelica pada na polje. Cijeli događaj nadgledao je ruski borbeni helikopter Ka-52 „Hokum A“ koji je kružio iznad olupine.

Video from Robert Magyar of a Russian helicopter (he says a Mi-28) that was brought down by FPVs from Ukraine's 59th Assault Brigade. You can see a Russian Ka-52 helicopter flying overhead after the crash.https://t.co/oi4sCX8lJ2 pic.twitter.com/YPzkBG9gUP — Rob Lee (@RALee85) September 29, 2025

Mi-8 je jedan od najrasprostranjenijih helikoptera proizvedenih u istočnom bloku i koristi se još od šezdesetih godina prošlog stoljeća u vojne i civilne svrhe diljem svijeta.

Podsjetimo, Hrvatska je prošle godine u sklopu vojne pomoći Ukrajini predala ukupno 14 helikoptera tog tipa – dvanaest u inačici Mi-8 MTV-1 i dva Mi-8 T. Letjelice su povučene iz sastava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te su u nekoliko faza tijekom svibnja i lipnja 2023. prebačene u Ukrajinu. Po dolasku su dobile nova obilježja i raspoređene u postrojbe gdje su uključene u borbene i logističke zadaće ukrajinske vojske.