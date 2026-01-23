VIDEO Ukrajinci dronovima napali naftni terminal: Veliki požar napravio štetu od 50 milijuna eura

Ukrajinska Služba za sigurnost ( SBU) napala je dronovima naftni terminal u crnomorskoj luci Taman, u ruskoj regiji Krasnodar, izazvavši veliki požar koji je zahvatio površinu od oko 7.000 četvornih metara, objavio je SBU. Napad je oštetio cjevovode i spremnike za pohranu goriva, a procjenjuje se da su gubitci iznosili oko 50 milijuna eura. Objekt se koristi za potporu ruske vojske u logistici i opskrbi gorivom, dronovi su izveli napad u vrijeme dok su se tankeri punili naftom. Napad dronom potvrdio je i guverner Krasnodarske regije Veniamin Kondratjev.

Rekao je da su se nakon udara na području terminala zapalila četiri spremnika s naftnim derivatima. Napad slijedi sličan otprilike mjesec dana ranije. Krajem prosinca, dronovi su preko noći ciljali istu luku, oštetivši pristanište, cjevovod i plovila koja su u to vrijeme bila usidrena u objektu.

Pretovarni kompleks Taman, kojim upravlja tvrtka Tamanneftegaz, među najvećim je lučkim objektima u crnomorskoj regiji. Njegov skladišni park, koji se koristi za skladištenje naftnih derivata i ukapljenog plina, ima ukupni kapacitet veći od milijun kubičnih metara

Pomorski terminal u Tamanu služi kao ključna izvozna vrata na Crnom moru, rukujući pošiljkama nafte, plina, amonijaka, žitarica, ugljena i druge robe namijenjene međunarodnim tržištima.