VIDEO Ukrajina objavila snimku sa Zmijskog otoka: "U tijeku je čišćenje od ruskog smeća"

Ruske snage u četvrtak su napustile Zmijski otok u velikoj pobjedi Ukrajine koja bi mogla ublažiti rusku blokadu izvoza žitarica. Ukrajina je priopćila da je istjerala ruske snage napadima tijekom noći.

Zmijski otok je možda veličine kvadratnog kilometra, ali rusko povlačenje je veliki uspjeh Ukrajine te bi to moglo imati važne posljedice za cijeli svijet. Naime, ako Crno more ponovo postane sigurno za izvoz hrane to bi značilo kako se neće dogoditi ono najgore od čega svijet strahuje, a to je glad diljem svijeta jer žitarice u ukrajinskim silosima nisu došle do svojih kupaca.

Ukrajinsko ministarstvo obrane jučer je na Twitteru objavilo snimku ukrajinskih napada na ruske položaje na Zmijskom otoku uz opis:

"Čišćenje Zmijskog otoka od ruskog smeća. Nastavit ćemo s oslobađanjem okupiranog ukrajinskog teritorija''.

The cleaning of Snake island of russian trash.

We will continue the de-occupation of Ukraine's entire territory. pic.twitter.com/WvSgRTu1xT — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 2, 2022

"KABOOM!" objavio je na Twitteru Andrij Jermak, predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. "Nema više ruskih vojnika na Zmijskom otoku. Naše oružane snage odradile su sjajan posao.

Rusi su kazali kako su ''kao znak dobre volje'' dovršili obavljanje zadataka na Zmijskom otoku i povučena je postrojba koja je tamo bila postavljena", navelo je rusko Ministarstvo obrane. Naveli su i to da taj potez pokazuje međunarodnoj zajednici da "Ruska federacija ne ometa napore UN-a da organizira humanitarni koridor za otpremu poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine". Dodali su i to da odluka o povlačenju njihovih vojnika znači da Kijev više ne može sugerirati da je prehrambena kriza i nemogućnost da izvezu žitarice zbog "ruske kontrole na sjeverozapadnom dijelu Crnog mora".