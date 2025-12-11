Naši Portali
BREAKING
NAKON AKCIJE SAD-a

Venezuela reagirala na zapljenu tankera: Konačno su jasni ciljevi agresije, ne radi se o trgovini drogom

tanker
Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
11.12.2025.
u 06:49

Vojnici SAD-a preuzeli su kontrolu nad brodom u Karibima ranije u srijedu

Venezuelsko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je osudilo zapljenu tankera za naftu od strane američke vojske u blizini obale, nazvavši operaciju "očitom krađom i činom međunarodnog piratstva". Vojnici SAD-a preuzeli su kontrolu nad brodom u Karibima ranije u srijedu. Glavna američka državna odvjetnica Pam Bondi i ravnatelj FBI-a Kash Patel rekli su da je tanker bio dio ilegalne mreže za prijevoz nafte koja financira strane terorističke organizacije.

Bondi je na društvenoj platformi X izjavila da je brod korišten za prijevoz sankcionirane nafte iz Venezuele i Irana. Dodala je da je tanker pod sankcijama Sjedinjenih Država već više godina te da su vojnici sada izvršili nalog za zapljenu. Njezina objava također je uključivala video koji navodno prikazuje operaciju. Na snimci se helikopter približava tankeru prije nego što se vojnici spuštaju na palubu s oružjem kako bi osigurali brod. Ne vide se članovi posade.

"U ovim okolnostima, pravi razlozi tekuće agresije protiv Venezuele konačno su jasni", priopćilo je venezuelsko ministarstvo vanjskih poslova na Instagramu. „Ne radi se o migraciji. Ne radi se o trgovini drogom. Ne radi se o demokraciji. Ne radi se o ljudskim pravima.“ „Uvijek se radi o našim prirodnim resursima, našoj nafti, našoj energiji, našim resursima koji pripadaju isključivo narodu Venezuele“, dodaje se.

Trump je tanker nazvao "najvećim ikad zaplijenjenim". Američki predsjednik Donald Trump rekao je novinarima u Bijeloj kući da je riječ o "velikom tankeru, vrlo velikom - zapravo najvećem ikad zaplijenjenom". Nije dao dodatne detalje, ali je sugerirao da bi mogli uslijediti novi događaji jer se "događaju i druge stvari".
Ključne riječi
SAD tanker Venezuela

Komentara 2

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
07:38 11.12.2025.

Odavne se Venezuela prodala Kini. To je glavni razlog Trumpove intervencije. Kao i u Panami.

OM
OmnisImmundusSpiritus
07:16 11.12.2025.

Maduro i njegova kartelska čizma imaju odbrojane dane...A za ekipu koja misli da amere zanima nafta bilo čija trebaju znati da je najveći proiozvođač nafte na cjeloj planeti Texas koji ima nafte kao dvije saudijske arabije....tako da nafta nije u pitanju...

