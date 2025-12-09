VIDEO Pogledajte trenutak kad je Trump puknuo: 'Ti si najnapornija ovdje, užasna si'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je u ponedjeljak ušao u sukob s novinarima tijekom okruglog stola posvećenog poljoprivredi, gdje je na pitanja odgovarao prilično burno, a neke novinare i osobno napao. Trump, poznat po tome da oštro reagira na pitanja koja mu se ne sviđaju, žestoko se sukobio s reporterkom ABC Newsa Rachel Scott. Situacija je eskalirala nakon što ga je pitala hoće li naložiti ministru rata Peteu Hegsethu da objavi cjelovitu snimku udara od 2. rujna na sumnjivi venezuelanski brod za krijumčarenje droge.

„Nikad to nisam rekao. To ste vi rekli, ne ja. Ovo je ABC lažne vijesti“, poručio je predsjednik okupljenima u prostoriji, dodajući kako je odluka o objavi snimke „na Hegsethu“. Usput se pohvalio da “kada se brod obori s mora, time se spašava 25.000 američkih života od predoziranja i smrti povezanih s drogom”.

Kad ga je novinarka ponovno pitala može li se obvezati da će snimka biti objavljena, Trump joj je odbrusio: „Zar vam to nisam upravo rekao? Vi ste najodvratniji novinar u cijeloj prostoriji.“ Nastavio je u istom tonu, rekavši da je „užasan novinar“ i da mu „uvijek postavlja ista pitanja“, prenosi DailyMail. - Ti si najnapornija novinarka u cijeloj prostoriji. Da ti kažem, ti si naporna, zapravo užasna novinarka. I s tobom je uvijek ista stvar. Rekao sam ti, što god Pete Hegseth odluči napraviti, meni je u redu - odbrusio joj je Trump.

Nedavno je sam Trump tvrdio da nema ništa protiv objave snimke, dok je njegov ministar rata Hegseth proteklog vikenda poručio da još razmatra hoće li je pustiti u javnost jer bi to, kako kaže, moglo ugroziti operacije koje su još u tijeku.

Neposredno nakon svađe s ABC-jevom reporterkom, Trump je ušao u još jedan sukob, ovoga puta s Laurom Figueroom iz New York Newsdaya, koja mu je pokušala postaviti pitanje o nadolazećim izborima za Kongres i velikom broju republikanaca koji se povlače iz politike. Novinarka je započela navodeći da se najmanje 20 republikanskih zastupnika neće ponovno kandidirati, no Trump ju je odmah prekinuo: „A demokrati? Zašto njih ne spomenete? Koliko demokrata odlazi?“ Kad novinarka nije imala broj pri ruci, predsjednik ju je optužio da je „potpuno nepripremljena“.

Prema trenutačnim podacima, iz utrke se 2026. povlače najmanje 23 republikanska i 17 demokratskih zastupnika, što je ukupno 40 članova Zastupničkog doma koji neće tražiti novi mandat. Ovi sukobi nadovezuju se na nedavne kontroverze u kojima je Trump vrijeđao novinare tijekom putovanja Air Force Oneom. Tada je jednu reporterku Bloomberga nazvao “prasicom” dok mu je pokušavala postaviti pitanje o dokumentima vezanim uz Jeffreyja Epsteina. Samo dva dana kasnije ponovno ju je nazvao „groznom novinarkom“.