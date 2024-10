VIDEO Trump na predizbornom skupu naručivao pjesme i plesao 40 minuta. Harris ga ismijala: 'Nadam se da je dobro'

Američka potpredsjednica Kamala Harris izrazila je zabrinutost zbog mentalnog stanja bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, nakon što se njegov posljednji televizijski nastup pretvorio u improvizirani koncert. "Nadam da je dobro", objavila je Harris na društvenoj mreži X, ironično komentirajući Trumpov nastup na predizbornom skupu u predgrađu Philadelphije.

Naime, tijekom predizbornog skupa, koji se održao u Oaksu blizu Philadelphije, Trump je odgovarao na pitanja svojih obožavatelja o ekonomiji i troškovima života. Međutim, nakon što je događaj nakratko pauziran zbog medicinske pomoći dvama članovima publike, Trump je prešao na glazbu, izjavivši: "Samo ćemo slušati muziku. Tko, do vraga, želi slušati pitanja?"

CNN reporter:



“Trump decided the thing he would do instead of taking questions would be to start calling out songs he wanted played and dance. It went on for 39 minutes. People in the crowd seemed somewhat confused. One of the people on stage was checking things on his phone.” pic.twitter.com/HZg8k43gXx