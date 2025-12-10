Eksplozija online predatora: U samo devet mjeseci čak 500 djece žrtava

U prvih devet mjeseci ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 500 slučajeva seksualnog zlostavljanja djece putem interneta. Porast od čak 280 posto u posljednjih sedam godina ozbiljno upozorava na razmjere problema, ali i na činjenicu da je stvarni broj žrtava vjerojatno i veći. Istraživanja pokazuju da čak 78 posto djece nasilje ili seksualno uznemiravanje na internetu uopće ne prijavljuje – predatore najčešće blokiraju ili ignoriraju i pritom ostaju u tišini.
Prema riječima Tomislava Ramljaka, voditelja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Višnjevca kod Osijeka, situacija je zabrinjavajuća i zahtijeva hitan društveni angažman.
