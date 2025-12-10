Naši Portali
SEKSUALNO NASILJE NA INTERNETU

Eksplozija online predatora: U samo devet mjeseci čak 500 djece žrtava

Autor
Vedran Balen
10.12.2025.
u 06:02

Sve više maloljetnika izloženo je ozbiljnim rizicima u digitalnom okruženju, dok stručnjaci upozoravaju da se mnogi problemi još uvijek ne otkrivaju na vrijeme

U prvih devet mjeseci ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 500 slučajeva seksualnog zlostavljanja djece putem interneta. Porast od čak 280 posto u posljednjih sedam godina ozbiljno upozorava na razmjere problema, ali i na činjenicu da je stvarni broj žrtava vjerojatno i veći. Istraživanja pokazuju da čak 78 posto djece nasilje ili seksualno uznemiravanje na internetu uopće ne prijavljuje – predatore najčešće blokiraju ili ignoriraju i pritom ostaju u tišini.

Prema riječima Tomislava Ramljaka, voditelja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Višnjevca kod Osijeka, situacija je zabrinjavajuća i zahtijeva hitan društveni angažman.

DX
Dx
06:38 10.12.2025.

Ograničiti maloljetnicima, kao i pacijentima pristup internetu i problem riješen.

GA
Gale007
06:18 10.12.2025.

Ma nema veze, bitno je da posaljemo jos novaca u Ukrajinu.... To su ove generacije djece sto ce placati sve ovo sto nam sada rade nase elite, i onda njihova djeca itd itd... Probudite se ljudi pod hitno!

