Papa kritizirao Trumpa: 'Europa mora igrati središnju ulogu u okončanju rata u Ukrajini'

Papa Lav rekao je u utorak novinarima nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da Europa mora igrati središnju ulogu u naporima za okončanje rata u Ukrajini i upozorio da svaki mirovni plan koji zanemari europsku ulogu nije realističan. "Rat je u Europi", rekao je Papa Lav, naglašavajući da europske zemlje moraju biti dio sigurnosnih jamstava. Komentirao je da to ne razumiju svi, ali je inzistirao da Europa mora biti uključena u sve pregovore o okončanju gotovo četverogodišnjeg sukoba.

Njegove su izjave izgledale kao kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa, čija je administracija u početku isključivala europski doprinos prilikom postavljanja mirovnih okvira s Moskvom. Upitan o Trumpovu planu, rekao je da to ne bi želio komentirati. Istaknuo je da nije pročitao cijeli dokument, ali da je ono što je vidio velika promjena u odnosu na istinsko savezništvo između Europe i Sjedinjenih Država koje je postojalo dugi niz godina.

Papa Lav rekao je da nedavne izjave upućene Europi riskiraju slabljenje veza koje ostaju ključne. "Mislim da pokušavaju razdvojiti ono što po mom mišljenju treba biti vrlo važno savezništvo danas i u budućnosti", rekao je. Na pitanje o mogućem putovanju u Kijev, odgovorio je da se nada tome. Dodao je da ne zna kada bi se to moglo dogoditi te da treba biti realan. "Možda će se ostvariti", rekao je.

Izjave američkih dužnosnika poljuljale su poslijeratne pretpostavke o europskom savezništvu s Washingtonom. Novi dokument američke Nacionalne sigurnosne strategije navodi da Europa mora promijeniti smjer ili riskirati "brisanje". "Slabi su", rekao je Trump u razgovoru za Politico, referirajući se na europske političke čelnike. "Žele biti politički korektni. Ne znaju što da rade", kazao je.