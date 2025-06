VIDEO Superćelijska oluja poharala sjever Italije: Padala tuča veličine teniske loptice

Prema izvješću talijanskog MeteoRadara, sjever Italije ponovno je zahvatilo snažno nevrijeme, a najteže je pogođena regija Veneto. Kako navodi ovaj meteorološki servis, dan je obilježio razvoj snažnih superćelijskih oluja koje su donijele obilne oborine, olujne udare vjetra i izrazito krupnu tuču.

Posebno dramatično bilo je na području Trevisa, gdje se razvila jedna od najjačih superćelija dana. U gradovima Montebelluna i Altivole zabilježeni su nevjerojatni prizori tuče promjera i do 5 centimetara. MeteoRadar ističe kako je riječ o iznimno opasnim uvjetima koji su uzrokovali materijalnu štetu na vozilima, krovovima i poljoprivrednim površinama.

Deep convection was to be expected today. Look at this beautiful and isolated supercell along the Treviso plain (Veneto, Italy) with a more than defined OST and large to very large hail. pic.twitter.com/b9MEgC1KKR