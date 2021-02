VIDEO Stanovnici Kozari boka u suzama: Bandić nam je sve dao, nije bio savršen, ali je bio najbolji

Stanovnici perifernog zagrebačkog naselja Kozari bok jutros se uz tugu, jecaje i suze opraštaju od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Građani Bandiću u čast pale svijeće i lampione, a jedan stanovnik stao je i pred kameru Večernjeg lista kazavši kako je Bandić za njihovo naselje mnogo učinio.

Foto: Hana Ivković/Večernji list

"Šećerane ne bi propale da je on njima upravljao. On je bio čovjek, puno je radio i pomogao. Nama je izgradio ovdje cestu i nije nas nikad zaboravio. Bolji je on od ovih HDZ-ovaca koji se busaju u prsa, a stalno gledaju gdje će što opljačkati. Bandić nije bio savršen, imao je svojih grešaka ali bio je daleko bolji od svih ovih koji se prave fini", kazao je između ostalog naš sugovornik čiji cijeli govor možete pogledati u video prilogu.

Podsjetimo, Milan Bandić, najdugovječniji zagrebački gradonačelnik, preminuo je 28. veljače u ranim jutarnjim satima od posljedica srčanog udara.