VIDEO Srpski novinar kojeg je Vučić proglasio 'neprijateljem broj 1': 'Vrši se crna propaganda'

Gost današnje emisije Večenji TV-a je novinar, profesor na Filozofskom fakultetu i programski direktor Nezavisnog društva novinara Srbije Dinko Gruhonjić, koji je u razgovoru s Hrvojem Zovkom prokomentirao prosvjede u Srbiji koji traju već mjesecima, dok vlast Aleksandra Vučića kontinuirano napada nezavisne novinare i studente za destabilizaciju.

Krenut ćemo od najaktualnije teme - nametanje teze aktualne vlasti o separatizmu Vojvodine i da je prosvjedima svrha izdvajanje Vojvodine od Srbije. Optužen si kao jedan od glavnih idejnih tvoraca ovog separatizma, a već si i godinu dana pod gnjusnim optužbama režima, pa i Aleksandra Vučića.

Jedini separatisti u Srbiji, kad je Vojvodina u pitanju, su predsjednik Republike Srbije i njegovi najbliži suradnici. Mi smo poručili da je jedina vojvođanska patvorba koja je napisana, je napisana na teritoriju cijele Srbije: Ruke su vam krvave, odgovarat će te. Kako u Subotici u Novom Sadu, tako i u Pančevu, Beogradu i tako dalje. Ovo je još jedan u nizu očajničkih poteza skretanja pažnje sa studentskih prosvjeda. Ako je itko separatist, to je sasvim sigurno Vučić. To je čovjek koji se neprestano hvali o prijateljstvu Viktor Orban, premijer Mađarske. Podsjetit ću, riječ je o osobi koja se neskriveno zalaže za Veliku Mađarsku koja obuhvaća kako dijelove Hrvatske, tako i cijelu Vojvodinu.

Mi smo isto svjedoci tome da godinama baca oko na Slavoniju i Baranju, a hrvatska vlast nije žestoko reagirala na takve skandalozne izjave. Jučer su u EP-u zastupnici Fidezsa i nekih ekstremističkih grupacija zdušno branili Vučića.

Tu je čak i Rijeka u pitanju koju Orban doživljava kao mađarsku. To su profašističke ambicije. Da te brani Fidezs i AfD u Europi, to dovoljno govori o tebi kao političaru, odnosno Vučiću. Očito je da je predsjednik naše države jedan djelić te neofašističke slagalice koja zagovara različite vrste velikih država - žele proliti krv na tlu Europi jer je svima jasno da toga nema bez novih ratova. To su opasne politike u Europi.

Kako tumačiš činjenicu da Vučića podržavaju Europa, SAD, arapske zemlje... On je spojio nespojivo u toj podršci, još uvijek ga podržavaju.

To više govori o geopolitičkoj slici svijeta. Kod nas još uvijek postoji podjela na istok i zapad, ali to ne postoji. Sudeći po prvim potezima Trump-Muskove administracije, korifej tog neofašizma više nije Putin, nego su to Trumpove Sjedinjene Države. U ovoj situaciji ne daj Bože da vas Trump hvali, to nije kompliment, ali s druge strane, EU bila mogla biti ključna kada je podrška promjenama u Srbiji u pitanju. Treba razlikovati vrijednosti EU (antifašizam i vrijednosti ljudskih prava) i ono što danas čini administraciju EK na čelu s Ursulom von der Leyen koja je posjetila Beograd prije dva mjeseca i ostavila neke sramne poruke ljudima. Pohvalila je Vučića i rekla da on ispunjava sve što je potrebno za ulazak u EU. Scholz je došao potpisivati ugovore o rudarenju litija... Pobunjeni građani Srbije traže vrlo jednostavnu stvar - ono što pripada građanima razvijenih europskih zemalja. Tražimo naša ljudska prava, civilizacijske norme EU. U ovom trenutku svaki pojedinačni građanin Srbije koji je na ulici je daleko veći Europljanin nego što oni to jesu, odnosno oni su ti koji su iznevjerili temelje i ideje EU.

S druge strane, kakva je to demokracija ako jedna stranka vlada svim općinama Srbije? Imaju više članova nego što je bilo u Savezu komunista Srbije. Institucije ne samo da su zarobljene, već su upropaštene. Govorimo o neprestanom progonu novinara, neovisnih političara, sada i studenata. Vrši se crna propaganda koja nalikuje na ratnu propagandu, a onda nam netko dođe i govori nam da ono što mi vidimo je fatamorgana i to samo zato što imaju svoje pojedinačne dogovore s autokratom, što nas dovodi do toga da su možda i oni korumpirani. Sreća je EU-a koja ima glavnu tužiteljicu koja se ne libi pokrenuti istrage protiv takvih figura u EK.

Sam si meta čestih napada. Na početku godine si se obratio hrvatskim institucijama da zaštite tvog sina koji studira u Zagrebu. Prokazani ste kao agenti hrvatskih službi koji radite na destabilizaciji i rušenju Srbije, a studentica Mila Pajić isto je bila česta meta napada. Napadi na tebe konkretno traju od prošle godine.

Bit će u ožujku ove godine godišnjica otkada sam ja proglašen državnim neprijateljem broj 1, to govori više o njima nego o meni. Ako sam ja kao novinar i profesor neka opasna figura, postavlja se pitanje kakav je to onda režim. Zašto bi uz to i naš sin koji živi i radi u Zagrebu bio opasnost za državu Srbiju? Kako je moguće nakon svih ovih godina trovanja mozgova građana Srbije preko Vučićevih medija, gdje su nas uvjeravali da je Srbija od Hrvatske jača u svakom smislu, da je tako slaba Hrvatska dovoljno jaka da u obavještajnom izbuši jednu tako snažnu BEA-u? Strah je glavni generator njihovog targetiranja i oni na sve načine pokušavaju odvratiti pažnju od prosvjeda, ali je to jedna serija autogolova.

