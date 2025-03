VIDEO Šokantne snimke iz Sudže: Rusi se danima skrivali ispod zemlje pa iskakali kroz cijevi, pogledajte prizore

Rusija je u nedjelju napala grad Sudžu nakon što su specijalne snage upotrijebile plinovod kako bi iznenadile ukrajinske jedinice u sklopu velike ofenzive za izbacivanje ukrajinskih vojnika iz zapadne ruske regije Kursk, objavili su proruski ratni blogeri. Ukrajinske vojne vlasti objavile su nakon toga da je ruska vojska pokušala zauzeti grad Sudžu koji drže Ukrajinci u zapadnoj ruskoj regiji Kursk slanjem vojnika kroz plinovod, ali su ustvrdile da je ruske snage "na vrijeme otkrio" tim za zračno izviđanje i da su odbačeni uz pomoć projektila, topništva i bespilotnih letjelica.

Tisuće ukrajinskih vojnika zauzele su oko 1.300 četvornih kilometara ruske regije Kursk u kolovozu prošle godine u, kako je Kijev rekao, pokušaju dobivanja pregovaračkog aduta u budućim pregovorima i prisiljavanja Rusije da premjesti vojne snage iz istočne Ukrajine. Jurij Podoljak, proruski vojni bloger rođen u Ukrajini, rekao je da su ruske specijalne snage hodale oko 15 km duž glavnog plinovoda i da su neki proveli nekoliko dana u cijevi prije nego što su iznenadili ukrajinske snage iza leđa blizu Sudže.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD