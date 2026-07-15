VIDEO Snimka morskog psa iz Jadrana prestrašila kupače: Stručnjak razriješio misterij, evo o kojoj je vrsti riječ

Društvenim mrežama proširila se snimka morskog psa iz Crne Gore za koju se u objavama tvrdilo da prikazuje veliku bijelu psinu. Prema navodima objavljenima u Facebook grupi Zavazda Konavle, morski pas snimljen je dvije nautičke milje od ulaza u Boku kotorsku, u crnogorskom dijelu Jadrana. Video je ubrzo privukao velik broj pregleda i komentara, a mnogi su se zapitali radi li se doista o jednoj od najpoznatijih i najvećih grabežljivica u moru.

DuList piše da je na nagađanja odgovorio Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Crne Gore. Prema njegovoj procjeni, na temelju onoga što se može razaznati na objavljenoj snimci, najvjerojatnije nije riječ o velikoj bijeloj psini, već o mako morskom psu. "To nije iznenađujuće jer se gotovo tijekom svake od proteklih godina ulovi ili snimi u ovom dijelu Jadrana", napisao je Ćetković u komentaru ispod objavljenog videa.

Mako, odnosno kučak (Isurus oxyrinchus), jedna je od najpoznatijih vrsta velikih morskih pasa u Jadranu. Riječ je o vrlo brzom i snažnom grabežljivcu koji može narasti više od četiri metra, a smatra se najbržim morskim psom na svijetu jer može plivati i do oko 70 kilometara na sat. Za razliku od velike bijele psine, mako ima vitkije i izduženije tijelo, šiljastu njušku i duge prsne peraje. Najčešće živi u otvorenom moru, daleko od obale, gdje lovi tunu, sabljarku i druge brze ribe. Povremeno se približi obali, zbog čega njegove snimke redovito izazivaju veliku pozornost javnosti.

Iako teoretski može biti opasan za čovjeka, stručnjaci naglašavaju da su napadi makoa izuzetno rijetki. Prema međunarodnim podacima, u više od četiri stoljeća zabilježeno je samo nekoliko napada na ljude, a smrtonosni slučajevi iznimno su rijetki. U većini poznatih incidenata životinje su bile isprovocirane ili uhvaćene na ribarsku udicu.

U Jadranu se posljednjih godina mako sve češće bilježi, osobito mlađi primjerci. Znanstvenici smatraju da istočni Jadran može služiti kao svojevrsno rastilište mladih jedinki, iako još nema dokaza da se ova vrsta u Jadranu redovito koti. Drugim riječima, ako je stručnjak iz Crne Gore procijenio da je na snimci riječ o makou, to ne znači da je snimljen “bezazleni” morski pas, ali ni da postoji razlog za paniku. Riječ je o vrsti koja prirodno obitava u Jadranu i koju stručnjaci povremeno bilježe u ovom dijelu Mediterana.