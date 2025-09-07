Velika bijela psina usmrtila surfera, digli dronove i helikoptere u potrazi za grabežljivcem

Australske vlasti rasporedile su dronove i helikopter u nedjelju kako bi pratile vode oko popularne plaže u Sydneyju nakon što je u subotu velika bijela psina usmrtila surfera, rekli su dužnosnici. Dvije plaže u najnapučenijem australskom gradu ostale su zatvorene u nedjelju nakon napada morskog psa u subotu ujutro koji se dogodio stotinjak metara od obale dok je muškarac surfao s prijateljima na plaži Long Reef, na sjeveru glavnog grada savezne države Novi Južni Wales. Iskusnog surfera su na obalu izvukli drugi surferi, ali je izgubio previše krvi i umro na mjestu događaja, rekla je policija.

U nedjelju je glavna državna organizacija za spašavanje na vodi, Surf Life Saving NSW, angažirala dronove i helikopter kako bi nadzirala područje u potrazi za morskim psom, priopćio je Odjel za primarnu industriju i regionalni razvoj Novog Južnog Walesa (DPIRD). Postavljeno je i više takozvanih SMART bubnjeva, koji koriste satelitsku tehnologiju za obavještavanje vlasti kada se morski pas zakači na udicu s mamcem, navodi se u priopćenju.

Vladini biolozi koji proučavaju morske pse "utvrdili su da je velika bijela psina duljine otprilike 3,4 do 3,6 metara vjerojatno odgovorna" za napad nakon što su proučili fotografije žrtvine daske za surfanje, priopćio je DPIRD. Ovo je bio četvrti smrtonosni napad morskog psa u Australiji u 2025. godini. Prema globalnoj bazi podataka International Shark Attack File, Australija se prošle godine po broju ničim izazvanih napada morskih pasa na ljude plasirala odmah iza Sjedinjenih Država.