Lako za većinu u Saboru, no tko zakone provodi

Sudske rasprave odgađaju se zbog svakakvih razloga, najčešće zbog bolesti nekog od sudionika u postupku, no u posljednje vrijeme sve ih se više odgađa i zbog jednog, mnogi bi rekli, podosta bizarnog razloga. A taj je razlog da pojedini zatvori i kaznionice ne mogu dovesti zatvorenike i pritvorenike na zakazanu sudsku raspravu jer nemaju dovoljno ljudi! Odnosno, nemaju dovoljno pravosudnih policajaca, kojima izvođenje zatvorenika i pritvorenika na sudske rasprave, kao i njihovo odvođenje na bolničko liječenje i zdravstvene preglede, spada u opis posla. Da pravosudnih policajca nema dovoljno, Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) upozorava godinama. S druge strane, u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ne slažu se s tvrdnjama SSPH, pa ministar Damir Habijan često ponavlja kako pravosudnih policajca ima dovoljno, kako se na natječaj na kojem je primljeno 70 ljudi javilo njih 300, kako pravosudni policajci imaju plaću od 1800 eura, što je po ministru, koji ima dvostruko veća primanja, valjda sasvim dovoljno za pristojan život.