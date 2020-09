VIDEO Skočio u vodu misleći da vidi kitopsinu, no onda je uslijedila panika

Nevjerojatna snimka na kojoj se vidi kako mladić skače u ocean i to u blizini morskog psa objavljena je na TikToku.

Naime, sve se odigralo u Encinitasu pokraj San Diega u Kaliforniji. Mladić je plovio s prijateljima i odlučio je skočiti u vodu nakon što su vidjeli peraju, no vrlo brzo je shvatio da je to bila velika pogreška.

Nothing more fun than swimming with the Sharks @stooloutdoors (via ig:Midhandle) pic.twitter.com/2aOrJ7jx8B