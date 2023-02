VIDEO Silina potresa: Prepolovila se pista aerodroma na jugu Turske

Stotine ljudi poginulo je i tisuće ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 po Richteru koji je u ponedjeljak pogodio središnju Tursku i sjeverozapadni dio Sirije. Epicentar potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku zemlje, oko 60 km zračne linije od sirijske granice, a osjetio se i na Cipru i u Libanonu. Škole u 10 gradova i provincija diljem Turske koje je pogodio potres bit će zatvorene tjedan dana. Obustavljeni su svi letovi u zračnoj luci u pokrajini Hatay, a zračne luke u Maraşu i Antepu također su zatvorene za civilne letove.

Društvenim mrežama kruže snimke uništene piste. Upozoravamo da snimke mogu biti uznemirujuće.

#Hatay airport runway is out of service due to the strong earthquake. pic.twitter.com/7RvDjBWe3l