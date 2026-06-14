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PRVI PUT

Britanci presreli brod iz ruske 'tajne flote': 'Ovo je poruka svim pomagačima Rusije'

US forces board sanctioned tanker Davina
Handout/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
14.06.2026.
u 09:12

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva priopćilo je da su u operaciji sudjelovali pripadnici Kraljevskih marinaca i specijalizirani policijski službenici Nacionalne kriminalističke agencije, koji su se ukrcali na sankcionirani naftni tanker

Britanske snage prvi su put presrele tanker iz tzv. ruske “sjenovite flote” u Engleskom kanalu, potvrdio je britanski premijer Keir Starmer. Kako piše Sky News, u objavi na društvenoj mreži X, Starmer je poručio kako operacija predstavlja “još jedan udarac Rusiji” te upozorio one koji, kako navodi, financiraju rat Vladimira Putina u Ukrajini da se ne mogu sakriti. Zahvalio je pripadnicima oružanih snaga i policije, istaknuvši njihovu stalnu ulogu u osiguravanju sigurnosti zemlje.

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva priopćilo je da su u operaciji sudjelovali pripadnici Kraljevskih marinaca i specijalizirani policijski službenici Nacionalne kriminalističke agencije, koji su se ukrcali na sankcionirani naftni tanker. Akcija je trajala oko šest sati, a podršku su pružali vojni helikopteri Chinook, Merlin Mk4 i Wildcat, zrakoplov RAF-a P-8 te ratni brodovi HMS Sutherland i HMS Ledbury.

Brod, identificiran kao Smyrtos, premješten je i usidren uz južnu obalu Engleske, gdje će biti pod nadzorom zbog mogućih ekoloških i sigurnosnih rizika. Riječ je o prvom slučaju da je jedan brod iz ruske “sjenovite flote” zaustavljen u britanskim vodama, nakon što je britanska vlada u ožujku odobrila mogućnost da vojska i policija ukrcavaju i pregledavaju takva plovila.

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Komentara 1

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ST
StožerniGeneral50
09:30 14.06.2026.

Tjeraj bandu preko izvora.

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