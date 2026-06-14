Iran zaprijetio nakon izraelskog napada: 'Ovi zločini neće proći nekažnjeno'

Zamjenik čelnika iranskog središnjeg zapovjedništva Hatam al-Anbija u nedjelju je rekao da izraelski "zločini" u južnom predgrađu libanonskog glavnog grada neće proći nekažnjeno, objavili su iranski državni mediji. Mohamad Jafar Asadi je to kazao nakon izraelskih napada na južno predgrađe Bejruta, pri čemu Izrael tvrdi da je gađao proiransku miliciju Hezbolah.

Također, glavni pregovarač Irana je u nedjelju optužio Sjedinjene Američke Države da se ne pridržavaju svojih obećanja, nakon izraelskih napada za koje je kazao da ugrožavaju pregovore između Teherana i Washingtona, piše francuski AFP. "Izraelska agresija" na južno predgrađe libanonskog glavnog grada "ponovo je pokazala da Sjedinjenim Državama manjka volje ili sposobnosti da ispune svoja obećanja", požalio se Mohamad Bager Galibaf.

Iran bilo kakav sporazum sa SAD-om uvjetuje potpunim prekidom vatre, uključujući u Libanonu. "Ako nemate ni volju ni sposobnosti da ispoštujete vaša obećanja, nema smisla razgovarati o tome da nastavimo ovim putem", dodao je utjecajan predsjednik iranskog parlamenta, što se odnosilo na aktualne pregovore. Tri osobe poginule su u nedjelju u izraelskom zračnom napadu na južna predgrađa Bejruta, drugome takvom napadu u tjedan dana, koji je izveo Izrael, uz objašnjenje da je riječ o odmazdi za napade Hezbolaha na sjeverni Libanon.