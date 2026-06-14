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GAĐALI HEZBOLAH

Iran zaprijetio nakon izraelskog napada: 'Ovi zločini neće proći nekažnjeno'

Foto: REUTERS
1/6
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
14.06.2026.
u 17:46

Glavni pregovarač Irana je u nedjelju optužio Sjedinjene Američke Države da se ne pridržavaju svojih obećanja, nakon izraelskih napada za koje je kazao da ugrožavaju pregovore između Teherana i Washingtona

Zamjenik čelnika iranskog središnjeg zapovjedništva Hatam al-Anbija u nedjelju je rekao da izraelski "zločini" u južnom predgrađu libanonskog glavnog grada neće proći nekažnjeno, objavili su iranski državni mediji. Mohamad Jafar Asadi je to kazao nakon izraelskih napada na južno predgrađe Bejruta, pri čemu Izrael tvrdi da je gađao proiransku miliciju Hezbolah.

Također, glavni pregovarač Irana je u nedjelju optužio Sjedinjene Američke Države da se ne pridržavaju svojih obećanja, nakon izraelskih napada za koje je kazao da ugrožavaju pregovore između Teherana i Washingtona, piše francuski AFP. "Izraelska agresija" na južno predgrađe libanonskog glavnog grada "ponovo je pokazala da Sjedinjenim Državama manjka volje ili sposobnosti da ispune svoja obećanja", požalio se Mohamad Bager Galibaf.

Iran bilo kakav sporazum sa SAD-om uvjetuje potpunim prekidom vatre, uključujući u Libanonu. "Ako nemate ni volju ni sposobnosti da ispoštujete vaša obećanja, nema smisla razgovarati o tome da nastavimo ovim putem", dodao je utjecajan predsjednik iranskog parlamenta, što se odnosilo na aktualne pregovore. Tri osobe poginule su u nedjelju u izraelskom zračnom napadu na južna predgrađa Bejruta, drugome takvom napadu u tjedan dana, koji je izveo Izrael, uz objašnjenje da je riječ o odmazdi za napade Hezbolaha na sjeverni Libanon.
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Ključne riječi
SAD napad Izrael Iran

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
18:00 14.06.2026.

Dodatno, Izrael svojim konstantnim napadima, kršenjem primirja i osvajanjem teritorija kao da ne želi da mirovni sporazum bude potpisan.

Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
17:57 14.06.2026.

Izrael kaže da gađa Hezbollah a naređuje prisilno iseljavanje ljudi iz južnog Libanona. 29 gradova je danas dobilo naredbu za prisilno iseljavanje. Zvuči li još nekome to kao okupiranje tuđih teritorija? Inače, u južnom Libanonu živi oko milijun ljudi.

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