Novi potres magnitude 7.6 stupnjeva po Richteru pogodio Tursku

Novi potres magnitude 7,6 pogodio je u ponedjeljak jug Turske u pokrajini Kahramanmaras, objavila je turska Uprava za katastrofe i hitna stanja (AFAD) nakon katastrofalnog potresa nekoliko sati ranije u istoj regiji. Euromediteranski centar za potrese (EMSC) objavio je ranije da je magnituda drugog potresa bila 7,7 dok američki centar govori o 7,5. Potres se dogodio na dubini od 7 kilometara, kaže AFAD, dodajući da je epicentar u regiji Elbistana u pokrajini Kahramanmaras.

"Povećat će štetu i dodatno zakomplicirati spašavanje. Naše su misli sa svima koji su pogođeni potresom", napisali su na EMSC-u.

"Ovaj novi potres zabilježen je oko 100 kilometara sjeverno od sinoćnjeg potresa. Dvanaest minuta nakon njega uslijedio je novi potres magnitude 6 stupnjeva. To je izuzetno teška situacija za stanovništvo. Bit će potrebna velika pomoć", stoji u objavi EMSC-a.

EMSC je objavio i kako je velika aktivnost naknadnih potresa te da je od sada zabilježeno više od stotinu potresa magnitude veće od tri stupnja po Richteru te da su se pojavili duž 200 kilometara dugog rasjeda.

U potresu koji je jutros pogodio Tursku poginulo je više od 1500 ljudi, a tisuće ih je ozlijeđeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je ranije da je u Turskoj poginulo 912 osoba, a ozlijeđeno ih je 5385, javlja CNN.

U Siriji su poginule 592 osobe, javlja sirijska državna novinska agencija SANA. Bijele kacige objavile su kako je na području koje kontroliraju sirijski pobunjenici smrtno stradala 221 osoba.

