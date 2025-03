VIDEO Rusi munjevito napreduju u Kursku: 'Korejci ne prestaju dolaziti'

Prisustvo Ukrajine u ruskom Kursku drastično se pogoršalo, dok ruski napredak prijeti jedinom teritorijalnom argumentu Kijeva u ključnom trenutku rata. Prema izvješćima vojnih blogera s obje strane, Ukrajina se našla u defanzivnoj poziciji, dok ukrajinska vojska tvrdi da su ruske snage iskoristile plinovod za izvođenje iznenadne akcije u jednom području. Rusko ministarstvo obrane u nedjelju je izvijestilo da su njegove snage tijekom nekoliko dana zauzele četiri naselja, prenosi CNN.

Ukrajina je u kolovozu započela šokantnu invaziju na Kursk, brzo osvajajući teritorij u onome što je predstavljalo prvu kopnenu invaziju strane sile na Rusiju od Drugog svjetskog rata. Osim što je osvojena zemlja mogla poslužiti za razmjenu za teritorij pod ruskom okupacijom, kampanja je imala i za cilj preusmjeriti pažnju Moskve i resurse s istočnih frontova.

No, od tada Ukrajina ima poteškoća u održavanju osvojenog teritorija u Kursku, suočavajući se s temeljito izmijenjenom diplomatskom situacijom, dok američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Kijev da pristane na mir pod uvjetom zaustavljanja američke vojne pomoći i dijeljenja obavještajnih podataka.

Rusko ministarstvo obrane u nedjelju je izvijestilo da su snage vratile naselja Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye i Kositsa, oduzimajući ih ukrajinskim snagama. „Poklopac dimnjaka gotovo da je zatvoren“, izjavio je Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i sada potpredsjednik Vijeća sigurnosti, komentirajući ruski napredak u KursKU. „Ofenziva se nastavlja. Nastavite dalje!“

Ukrajinski i ruski vojni blogeri upozoravaju da je ukrajinska kontrola nad područjem nestabilnija nego ikad, dok ruske trupe, podržane snagama iz Sjeverne Koreje, neprekidno napadaju. CNN nije uspio neovisno potvrditi izvješća s bojišta, ali blogeri su ranije točno prenosili stanje sukoba.

Pojačan nadzor na plinovodu

Najnovija izvješća ukazuju na to da Rusija cilja grad Sudžu, smješten na granici, s namjerom da prekine ključnu logističku opskrbu ukrajinskih snaga unutar Kurskog područja. Ukrajinski vojni bloger Jurij Butusov izjavio je da su ruske snage u subotu ušle u Sudžu uz pomoć plinovoda.

Photos taken during the underground breakthrough in Sudzha - Russian military personnel penetrated the occupiers' positions in Sudzha through a gas pipeline. pic.twitter.com/cM1gqc5wiq

„Rusi su iskoristili plinovod kako bi, neopaženi od strane dronova, postavili postrojbu te se urezali u naše borbene formacije“, napisao je Butusov. Dodao je da je plinovod sada pod pojačanim nadzorom. No, Butusov je upozorio da ruske i sjevernokorejske snage u Kursku imaju značajnu prednost i da „neprekidno napadaju“.

Procjenjuje se da je u Kursku raspoređeno oko 12.000 sjevernokorejskih vojnika, čime je ojačana ruska ofenziva unutar vlastitih granica. Ukoliko Rusija ponovno preuzme kontrolu nad cijelim Kurskom, mogla bi usmjeriti dodatne snage prema istočnoj Ukrajini. „Teško je, ali radimo“, izjavio je jedan ukrajinski vojnik za CNN. „Korejci ne prestaju dolaziti.“

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD