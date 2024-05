VIDEO Rusi hakirali ukrajinske i latvijske TV kanale pa im pustili vojnu paradu u Moskvi

Vojnom paradom obilježena je 79. obljetnica pobjede Sovjetskog Saveza nad Trećim Reichom u Drugom svjetskom ratu. U Ukrajini , na meti kibernetičkog napada našla se medijska grupacija Starlight Media i Inter, javna televizija, te kanali Dim i Apostrophe TV, potvrđeno je na internetskoj medijskoj stranici Detecor media.

U Latviji su ruski hakeri izveli uspješni napad na televizijskog i internetskog operatera Balticom, rekao je direktor medijskog regulatornog tijela Ivars Abolins.

Ukrajina je tijekom rata zabranila emitiranje ruskih programa. Smetnje na ukrajinskim TV kanalima su počele na samom početku vojne parade u Moskvi koja slavi pobjedu Sovjeta nad Hitlerovom Njemačkom. Predsjednik Vladimir Putin koristi obilježavanje te obljetnice kako bi rat u Ukrajini predstavio kao nastavak borbe protiv nacizma.

Hackers from the Russian Federation hacked Starlight Media, the largest broadcasting group in Ukraine, and broadcast the Victory Day parade in the city of Moscow to the citizens of Ukraine. pic.twitter.com/MPo2qFAITq