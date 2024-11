VIDEO Putinove su se ruke skamenile tijekom važnog govora: Pogledajte ubrzanu snimku, odmah krenule teorije zavjere

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u četvrtak navečer da je Rusija ispalila konvencionalni projektil srednjeg dometa na Ukrajinu. Vijest je priopćio u nekolikominutnom govoru, koji je prenijela i televizija. Osim sadržajem, klip je izazvao veliku pozornost i zbog neobičnog položaja Putinovih sklopljenih dlanova na stolu. Dlanovi su tijekom cijelog govora potpuno mirni, a neobična gestikulacija posebno je uočljiva kada se ubrza snimka govora.

Putin je odluku o "testiranju jednog od najnovijih ruskih raketnih sustava srednjeg dometa" obrazložio iz svog ureda u Moskvi, a obraćanje je prenijela državna televizija. Kako je pojasnio u svom govoru, regionalni sukob u Ukrajini, kako ga je nazvao, poprimio je elemente globalnog karaktera nakon napada na ruske regije Brjansk i Kursk američkim i britanskim projektilima dugog dometa, na što je ruska strana morao odgovoriti.

If you speed up the video, it is visible that Putin's hands are not moving and look like they are separate from his body.



The sound and lip movement do not correspond at times.



