Što mediji u regiji pišu o mogućnosti trećeg svjetskog rata: 'Postoje četiri faze'

Svijet je u strahu od eskalacije sukoba Rusije i Ukrajine, i to do razine trećeg svjetskog rata, iako se nadaju da do toga ipak neće doći. Bez obzira na prognoze, optimistične ili pesimistične, ukrajinsko-ruski rat u fokusu je i medija u regiji.

Nesagledive posljedice

Srbijanski Kurir navodi kako kruže informacije da se Njemačka priprema za Treći svjetski rat, ali i da te vijesti nemaju jasne izvore. Donose tri scenarija. – Razloga za zabrinutost svakako ima. Odluke koje se trenutačno donose vode k intenziviranju sukoba. Do koje granice to može ići, teško je reći. Iako zvuči nevjerojatno da se ozbiljno razmišlja o uporabi nuklearnog oružja, ako situaciju analiziramo hladnokrvno, kao neku partiju šaha, vidimo da postoje realne prijetnje. Zamislimo da Ukrajina sada ima 50 raketa dugog dometa i da uspije nanijeti znatnu materijalnu, vojnu i civilnu štetu Rusiji. Čak i ako Rusija sruši 80 posto tih raketa, preostalih 20 može pogoditi ciljeve. To bi moglo izazvati različite reakcije Rusije – komentirao je za Kurir ekonomist Bojan Dimitrijević.

– Prva reakcija mogla bi biti intenziviranje bombardiranja Ukrajine, bez uporabe nuklearnog oružja. Sljedeći korak bio bi korištenje taktičkog nuklearnog oružja, koje ponajprije uništava neprijateljsku živu silu, ali bi istodobno moglo izazvati goleme civilne žrtve. Treći, najgori scenarij bio bi napad na vojne baze NATO-a ili na ključne europske gradove. Nakon toga ulazimo u nepredvidiv scenarij s nesagledivim posljedicama – dodao je Dimitrijević.

Pojasnio je i što bi konkretno značio nuklearni rat, a postoje četiri faze. – Prva je faza udarni val koji ruši sve pred sobom. Ne postoji građevina koja može izdržati taj pritisak. Druga faza je toplotni udar, s temperaturama koje dostižu oko 3.000 Celzijusa, gotovo usporedive s površinom Sunca. Treća je faza radijacija, koja izaziva goleme gubitke na licu mjesta i dugoročne posljedice po zdravlje. Na kraju dolazi četvrta faza – nuklearna zima. To je globalno zahlađenje izazvano blokiranjem sunčeve svjetlosti česticama u atmosferi. Nažalost, svijet se nikada nije nalazio bliže nuklearnom sukobu. To je zastrašujuća realnost – rekao je Dimitrijević.

Vojni analitičar Marinko Ogorec za N1 BiH rekao je kako bi Treći svjetski rat ujedno značio i nuklearni te automatski i kraj čovječanstva, što znači da nam nikakve zalihe tjestenina i konzervi ne bi trebale, a na što su pozvale tri europske zemlje koje su savjetovale stanovnike da se pripreme na moguće eskalacije sukoba. Ogorec je mišljenja da je Biden nekorektno donio odluku budući da je riječ o čovjeku koji odlazi s funkcije američkog predsjednika. – Riječ je o eskalaciji sukoba koja nije bila ni potrebna ni poželjna i koja je isto tako zabrinjavajuća. Ovo je dolijevanje ulja na vatru umjesto da se situacija na neki način koliko-toliko pokuša primiriti i stabilizirati. To ne donosi ništa dobro – stava je Ogorec.

Dodik – umiruje

Sarajevski Dnevni avaz prenosi izjavu čelnika Republike Srpske Milorada Dodika, a njegove su poruke manje alarmantne. – Rusija ima suvereno pravo da se brani nakon ukrajinskog napada na njezin teritorij američkim raketama dugog dometa, ali ne vjerujem da će doći do nuklearne eskalacije – izjavio je predsjednik RS Milorad Dodik. – Vjerujem da bi tek u nekoj krajnjoj nuždi moglo doći do nuklearne eskalacije. Ne vjerujem da je sada to moguće. Isto tako mislim da sve ovisi o tome na koji način će se to koristiti i upotrebljavati. Očigledno je da je sadašnja američka administracija htjela zagorčati život novoizabranom predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu zbog njegovih najava da bi moglo doći do brzog rješenja vezanog za Ukrajinu – rekao je Dodik.

Al Jazeera na svojoj naslovnici prati sukob u Izraelu iz minute u minutu, ali i razvoj događaja u Ukrajini i Rusiji. Navodi da će Rusija za vojnu potrošnju iduće godine izdvojiti 127 milijardi eura. Ruski zastupnici potvrdili su u trećem i posljednjem čitanju prijedlog zakona o budžetu za 2025. – 2027. godinu, koji predviđa povećanje vojne potrošnje za 30 posto sljedeće godine, u jeku zaoštravanja sukoba u Ukrajini. "To se događa prvi put u Rusiji od raspada SSSR-a prije više od 30 godina", piše ovaj medij.

